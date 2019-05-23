Депутат заксобрания Красноярского края предложил запретить популярную компьютерную игру Minecraft. По словам Владимира Рейнгардта, она пропагандирует насилие и делает детей гиперактивными, сообщает издание "Дела.ru".
Депутат рассказал, что в ходе недавней поездки в Нижнеингашский район в библиотеке встретил детей, которые признались, что играют на своих гаджетах в Minecraft. "Вы понимаете, вот эти игры вообще надо запретить и эти сайты. И потом не будет этой гиперактивности. Что пропагандируется в игре Minecraft? Насилие. Поэтому и возникает гиперактивность", – сказал чиновник.
Minecraft предоставляет игроку трехмерный мир, полностью состоящий из кубов. Его можно перестраивать, это делает игру схожей с конструктором LEGO. Minecraft не ставит перед игроком каких-либо конкретных целей, а предлагает ему свободу действий.
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