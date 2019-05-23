Депутат заксобрания Красноярского края предложил запретить популярную компьютерную игру Minecraft. По словам Владимира Рейнгардта, она пропагандирует насилие и делает детей гиперактивными, сообщает издание "Дела.ru".

Депутат рассказал, что в ходе недавней поездки в Нижнеингашский район в библиотеке встретил детей, которые признались, что играют на своих гаджетах в Minecraft. "Вы понимаете, вот эти игры вообще надо запретить и эти сайты. И потом не будет этой гиперактивности. Что пропагандируется в игре Minecraft? Насилие. Поэтому и возникает гиперактивность", – сказал чиновник.

Minecraft предоставляет игроку трехмерный мир, полностью состоящий из кубов. Его можно перестраивать, это делает игру схожей с конструктором LEGO. Minecraft не ставит перед игроком каких-либо конкретных целей, а предлагает ему свободу действий.

В феврале 2019 года канал российский государственный телеканал "Россия-24" выпустил сюжет о выходе компьютерной игры "Метро: Исход" от украинских разрабочиков. Ведущий обвинил разработчиков в "русофобии", увлечением "майданными реалиями" и "глумлении над москвичами".

В сентябре 2018 года первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко заявил о том, что иностранные государства пытаются влиять на детей через компьютерные игры. По словам чиновника, видеоигры стали "пространством политической борьбы".