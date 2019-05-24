Кремль оказался недоволен статьёй газеты "Коммерсант" про отставку председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, из-за которой газета лишилась отдела политики. Возмущение вызвала информация издания, что политик может быть отправлен на работу в Пенсионный фонд. Сообщение об этом показалось высокопоставленным чиновником "неуважительным", утверждают собеседники издания "Проект". Сама Матвиенко заявила, что "не настолько влиятельный человек", чтобы увольнять журналистов.

По данным издания, текст "Коммерсанта" на совещаниях критиковали кремлёвские начальники. Глава управления госсовета Александр Харичев рекомендовал сотрудникам и прокремлевскими экспертам не использовать тему из газеты. Спустя неделю после публикации первый замглавы администрации президента Алексей Громов говорил руководителям каналов, что информация в заметке не соответствует действительности.

Новость об уходе Матвиенко с поста главы Совфеда вышла в "Коммерсанте" 17 апреля. 23 апреля владелец издания Алишер Усманов, Валентина Матвиенко и Владимир Путин вместе были в Санкт-Петербурге, на заседании Русского географического общества. Там Матвиенко жаловалась на текст, — сообщала ранее в своём телеграм-канале журналист "Ведомостей" Ксения Болецкая. После этого из газеты были уволены двое из пяти авторов статьи — журналисты Иван Сафронов и Максим Иванов.

Заместитель главного редактор "Коммерсанта" Рената Ямбаева написала, что решение об увольнении журналистов было принято владельцем издательского дома Алишером Усмановым. Тоже говорил на встрече с коллегами Сафронов, — сообщала "Медуза". Представители бизнесмена заявили Радио Свобода, что он не имеет отношения к конфликту.