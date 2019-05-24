Епархия РПЦ в Екатеринбурге просит перенести опрос о храме в сквере

В екатеринбургской епархии предложили перенести "как минимум на один месяц" опрос жителей по поводу строительства храма в центре города. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на местного представителя Русской православной церкви.
Выступая на депутатских слушаниях, секретарь епархиального совета Вениамин Райников заявил, что в городе "пока еще не мирное время". В связи с этим, по мнению представителя церкви, опрос местных жителей нужно перенести. Это якобы позволит екатеринбуржцам принять "более взвешенные решения".
Представитель епархии отметил, что сбор предложений по возможным площадкам строительства, о котором объявила мэрия, вводит горожан в заблуждение, поскольку единственным законным вариантом якобы до сих пор остаётся сквер у Театра драмы.
Накануне мэр Екатеринбурга Александр Высокинский выступил против исключения территории у театра из списка рассматриваемых альтернатив. Днём ранее центр ВЦИОМ опубликовал результаты опроса жителей Екатеринбурга. Они показали, что подавляющее большинство местных жителей выступает против возведения храма в сквере. После этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашёв выступил в поддержку переноса места строительства.
- С предложением провести опрос по поводу конфликта вокруг собора на прошлой неделе выступил президент Владимир Путин. "Храм должен объединять, а не разъединять. Есть простой способ: провести опрос. И меньшинство должно подчиниться большинству. [А если храм будет построен] Нужно, чтобы застройщики разбили сквер", – заявил тогда глава государства.
- После этого заявления мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что стройка храма приостановлена. В обращении к жителям губернатор Свердловской области заявил, что власти города опубликуют список из возможных площадок. Евгений Куйвашёв также призвал граждан предлагать свои варианты.
- 20 мая мэрия Екатеринбурга открыла сбор предложений по возможным вариантам расположения будущего храма Святой Екатерины. Отправить их можно в течение 10 дней. Затем состоится рейтинговое голосование.
- 21 мая стало известно о том, что городские власти убрали забор вокруг площадки, на которой планировалось возвести храм.
- На прошлой неделе в Екатеринбурге проходили протесты против возведения православного собора на месте сквера при городском Театре драмы. Они привели к столкновениям участников митингов с полицией и охраной стройки. Были задержаны и арестованы десятки человек, участники акций жаловались на применение насилия со стороны полиции.
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