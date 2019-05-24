Епархия РПЦ в Екатеринбурге просит перенести опрос о храме в сквере

В екатеринбургской епархии предложили перенести "как минимум на один месяц" опрос жителей по поводу строительства храма в центре города. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на местного представителя Русской православной церкви.

Выступая на депутатских слушаниях, секретарь епархиального совета Вениамин Райников заявил, что в городе "пока еще не мирное время". В связи с этим, по мнению представителя церкви, опрос местных жителей нужно перенести. Это якобы позволит екатеринбуржцам принять "более взвешенные решения".

Представитель епархии отметил, что сбор предложений по возможным площадкам строительства, о котором объявила мэрия, вводит горожан в заблуждение, поскольку единственным законным вариантом якобы до сих пор остаётся сквер у Театра драмы.

Накануне мэр Екатеринбурга Александр Высокинский выступил против исключения территории у театра из списка рассматриваемых альтернатив. Днём ранее центр ВЦИОМ опубликовал результаты опроса жителей Екатеринбурга. Они показали, что подавляющее большинство местных жителей выступает против возведения храма в сквере. После этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашёв выступил в поддержку переноса места строительства.