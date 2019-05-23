Мэр Екатеринбурга отказался исключить сквер из списка мест для храма

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский отказался исключить сквер в центре города из списка возможных мест строительства православного собора. Об этом он заявил на встрече со сторонниками возведения храма, сообщает агентство "Интерфакс".
По мнению главы города, нельзя исключать вариант сквера у Театра драмы и предлагать екатеринбуржцам лишь альтернативные проекты. По словам Высокинского, это повлияло бы на результаты опроса местных жителей, который собираются организовать местные власти.
"Я однозначно приду [к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву], буду ему рассказывать и о том, что сегодня проходило на нашей встрече, и мы это будем обсуждать. Губернатор — высшее должностное лицо, я — глава города. Позицию власти нужно будет сформулировать. Я высказываю свое мнение", — отметил Высокинский.
Накануне результаты опроса жителей Екатеринбурга опубликовал центр социологических исследований ВЦИОМ. По данным социологов, подавлюящее большинство жителей города выступает против строительства собора в сквере.
После публикации результатов глава Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что властям "предстоит найти новое место для храма". Он уточнил, что обратится с этой просьбой к мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому. "Мы прошли этот конфликт, он исчерпан", – прокомментировал ситуацию губернатор области.
- С предложением провести опрос по поводу строительства храма на прошлой неделе выступил президент Владимир Путин. "Храм должен объединять, а не разъединять. Есть простой способ: провести опрос. И меньшинство должно подчиниться большинству. [А если храм будет построен] Нужно, чтобы застройщики разбили сквер", – заявил тогда глава государства.
- После этого заявления мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что стройка храма приостановлена. Вскоре глава Свердловской области Евгений Куйвашев допустил перенос места строительства храма. В обращении к жителям Екатеринбурга он заявил, что власти города опубликуют список из возможных площадок – помимо сквера у Театра драмы. Куйвашев также призвал граждан предлагать свои варианты.
- 20 мая мэрия Екатеринбурга открыла сбор предложений по возможным площадкам для строительства храма Святой Екатерины. Отправить их можно в течение 10 дней. Затем состоится рейтинговое голосование.
- 21 мая стало известно о том, что городские власти убрали забор вокруг площадки, на которой планировалось возвести храм.
- В Екатеринбурге на прошлой неделе проходили протесты против возведения православного собора на месте сквера при городском Театре драмы. Они привели к столкновениям участников митингов с полицией и охраной стройки. Были задержаны и арестованы десятки человек, участники акций жаловались на применение насилия со стороны полиции.