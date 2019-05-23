Мэр Екатеринбурга отказался исключить сквер из списка мест для храма

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский отказался исключить сквер в центре города из списка возможных мест строительства православного собора. Об этом он заявил на встрече со сторонниками возведения храма, сообщает агентство "Интерфакс".

По мнению главы города, нельзя исключать вариант сквера у Театра драмы и предлагать екатеринбуржцам лишь альтернативные проекты. По словам Высокинского, это повлияло бы на результаты опроса местных жителей, который собираются организовать местные власти.

"Я однозначно приду [к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву], буду ему рассказывать и о том, что сегодня проходило на нашей встрече, и мы это будем обсуждать. Губернатор — высшее должностное лицо, я — глава города. Позицию власти нужно будет сформулировать. Я высказываю свое мнение", — отметил Высокинский.

Накануне результаты опроса жителей Екатеринбурга опубликовал центр социологических исследований ВЦИОМ. По данным социологов, подавлюящее большинство жителей города выступает против строительства собора в сквере.

После публикации результатов глава Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что властям "предстоит найти новое место для храма". Он уточнил, что обратится с этой просьбой к мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому. "Мы прошли этот конфликт, он исчерпан", – прокомментировал ситуацию губернатор области.