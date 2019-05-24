Экс-координатор "Открытой России" в Тюмени объявлен в розыск

Бывшего координатора движения "Открытая Россия" в Тюмени Антона Михальчука объявили в федеральный розыск. Как сообщает Znak.com, в базе данных МВД говорится, что Михальчук разыскивается "по статье Уголовного кодекса".

Активист заявил изданию, что в отношении него возбуждено уголовное дело за сотрудничество с нежелательными организациями. Поводом для него стала проведение осенью 2018 года видеоконференции основателя "Открытой России" Михаила Ходорковского. В МВД изданию не прокомментировали эту информацию.

В начале мая Михальчук сообщил, что в рамках этого дела в квартиру, где он прописан, приходили сотрудники правоохранительных органов. Сейчас активист находится не в России. Он заявил, что больше не связывает свою деятельность с Тюменью.

В 2018 году на Михальчука заводили два административных дела, связанных с деятельностью "Открытой России". Оба раза его оштрафовали на 10 тысяч рублей.

В 2017 году власти России признали нежелательной зарегистрированные в Великобритании и связанные с Михаилом Ходорковским структуры Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia). Генпрокуратура России заявляла, что это не отразится на работе одноимённого российского движения, однако после этого был заблокирован сайт "Открытой России", а позднее – портал "МБХ медиа". Полиция регулярно срывает мероприятия "Открытой России", задерживает и штрафует её активистов.

В конце марта одноименное движение "Открытая Россия" объявило о своей ликвидации для защиты активистов от уголовного преследования.