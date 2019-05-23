Анастасия Шевченко награждена премией Фонда Бориса Немцова

Ростовская активистка "Открытой России" Анастасия Шевченко, обвиняемая по делу о работе "нежелательных организаций", награждена премией Фонда Бориса Немцова 2019 года. Об этом сообщил председатель фонда Владимир Кара-Мурза-младший.

Премия была вручена с формулировкой "за смелость в отстаивании демократических ценностей". Награда будет вручена представителю Шевченко 12 июня на церемонии нарграждения.

Среди номинантов были руководитель карельского отделения "Мемориала" Юрий Дмитриев, руководитель "Левада-центра" Лев Гедков, руководитель грозненского "Мемориала" Оюб Титиев, арестованный 75-летний ученый Виктор Кудрявцев, оппозиционные политики Алексей Навальный и Илья Яшин, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, председатель "Комитета против пыток" Игорь Каляпин, активист Петр Верзилов.

23 января 2019 года в отношении члена совета движения "Открытая Россия" Анастасии Шевченко было заведено первое в России уголовное дело по статье "Деятельность нежелательной организации". Шевченко вменяют два эпизода: участие в политических дебатах и организацию семинара для кандидатов в депутаты. 15 марта суд продлил ей домашний арест на три месяца. Ранее Шевченко заявила о намерение выдвинуть свою кандидатуру на выборах в городскую думу Ростова-на-Дону.