“Враги государства”. Эфир в 19.05

Судьба религиозных диссидентов: литературовед, православный публицист Зоя Крахмальникова и писатель Феликс Светов. Своих родителей вспоминает Зоя Светова.

Трагическая и противоречивая судьба Ольги Берггольц. Лагерный опыт академика Дмитрия Лихачева. Ян Ларри, автор детской книги “Приключения Карика и Вали”, в сталинских лагерях.

Издательская программа Музея истории ГУЛАГа: книга Ирины Ратушинской “Серый – цвет надежды” (документальная проза и стихи из лагеря); каталог изданий писателей, репрессированных советской властью.

Современные репрессии против инакомыслия.

В записи из Музея истории ГУЛАГа писатель Мария Арбатова и библеист, переводчик Андрей Десницкий, в клубе “Перелетный кабак” – журналист, правозащитник Зоя Светова и историк-архивист Алексей Миронов (составитель каталога).

Ведет программу Елена Фанайлова

В видеотрансляции в воскресенье в 19.05