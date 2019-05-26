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Свобода в клубах

“Враги государства”. Эфир в 19.05

Феликс Светов, 1981

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Диссиденты позднесоветского времени и их архивы в Музее истории ГУЛАГа

Судьба религиозных диссидентов: литературовед, православный публицист Зоя Крахмальникова и писатель Феликс Светов. Своих родителей вспоминает Зоя Светова.

Трагическая и противоречивая судьба Ольги Берггольц. Лагерный опыт академика Дмитрия Лихачева. Ян Ларри, автор детской книги “Приключения Карика и Вали”, в сталинских лагерях.

Издательская программа Музея истории ГУЛАГа: книга Ирины Ратушинской “Серый – цвет надежды” (документальная проза и стихи из лагеря); каталог изданий писателей, репрессированных советской властью.

Современные репрессии против инакомыслия.

В записи из Музея истории ГУЛАГа писатель Мария Арбатова и библеист, переводчик Андрей Десницкий, в клубе “Перелетный кабак” – журналист, правозащитник Зоя Светова и историк-архивист Алексей Миронов (составитель каталога).

Ведет программу Елена Фанайлова

В видеотрансляции в воскресенье в 19.05

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