“Враги государства”. Эфир в 19.05

Судьба религиозных диссидентов: литературовед, православный публицист Зоя Крахмальникова и писатель Феликс Светов. Своих родителей вспоминает Зоя Светова.
Трагическая и противоречивая судьба Ольги Берггольц. Лагерный опыт академика Дмитрия Лихачева. Ян Ларри, автор детской книги “Приключения Карика и Вали”, в сталинских лагерях.
Издательская программа Музея истории ГУЛАГа: книга Ирины Ратушинской “Серый – цвет надежды” (документальная проза и стихи из лагеря); каталог изданий писателей, репрессированных советской властью.
Современные репрессии против инакомыслия.
В записи из Музея истории ГУЛАГа писатель Мария Арбатова и библеист, переводчик Андрей Десницкий, в клубе “Перелетный кабак” – журналист, правозащитник Зоя Светова и историк-архивист Алексей Миронов (составитель каталога).
Ведет программу Елена Фанайлова
В видеотрансляции в воскресенье в 19.05
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