Центральная избирательная комиссия Болгарии постановила, что пророссийская партия "Возрождение" нарушила Избирательный кодекс страны, опубликовав предвыборный ролик, в котором были сцены насилия. Об этом сообщает Болгарская служба Радио Свобода. Речь идёт о предвыборном видео с кадрами из сериала с участием президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа", где он убивает людей из автоматического оружия.

Видео было опубликовано в среду на странице партии в фейсбуке. На нём персонаж Зеленского из сериала "Слуга народа", вооружённый автоматической винтовкой, заходит на заседание депутатов и открывает огонь. После этого появляется надпись "Возрождение. Только мы можем". "В этом видео мы стреляем в таких журналистов, как вы", — объяснил в интервью Радио Свобода смысл рекламы глава партии Константин Костадинов.

В ЦИК предположили, что реклама может побуждать людей к насилию. В четверг Ассоциация европейских журналистов призвала прокуратуру Болгарии проверить видео. Пресс-секретарь Зеленского Ирина Победоносцева заявила изданию "Буйвол", что продюсеры сериала "Слуга народа" и команда президента Украины не давала разрешения на использование видео и оно может нарушать авторские права.