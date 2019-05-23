В странах ЕС стартовали выборы в Европейский парламент

В четверг начались выборы в Европейский парламент. 23 мая участки открылись в Нидерландах и Великобритании, при этом в большей части стран Евросоюза голосование пройдет в воскресенье.

По данным соцопросов, больше всего голосов должна получить центро-правая Европейская народная партия (ЕНП). Но эта политсила, скорее всего, не получит большинства голосов, что приведет к сформированию коалиции. Традиционным партнером ЕНП в этом вопросе считается левая партия Социалистов и демократов, с которой европейские правые ранее создавали большинство для назначения членов Еврокомиссии. Европарламент после выборов назначит новый состав комиссии при поддержке собравшихся в Европейский совет представителей стран-членов Евросоюза.

Отставку после выборов анонсировали глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, президент Европейского совета Дональд Туск и глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини.

Социологи отмечают, что доля поддержки двух главных европейских партий может снизиться в пользу более радикальных и популистских групп. В частности, почти в два раза больше голосов, чем на предыдущих выборах, может получить выступающая против дальнейшей европейской интеграции Европа наций и свободы. Это произойдет прежде всего за счёт популярности в Италии популистских партий "Движение пяти звёзд" и "Лига Севера", которые с прошлого года находятся у власти в этой стране.

При этом по прогнозам также вырастет поддержка либеральной партии Альянс либералов и демократов для Европы, в основном из-за популярности во Франции партии "Вперёд, республика!" президента Эммануэля Макрона. Однако пока неизвестно, присоединится ли партия Макрона к европейским либералам.

Выборы также проходят в Великобритании, которая 31 марта должна была покинуть Евросоюз. Из-за неспособности британских политиков согласовать условия выхода страны из ЕС, выборы всё же пройдут, даже если по актуальным планам Брекзит должен произойти в октябре этого года.

Предварительные результаты выборов, вероятнее всего, будут опубликованы в ночь с воскресенья на понедельник, когда закроются последние избирательные участки в Евросоюзе.