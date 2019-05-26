2 миллиона долларов за MeToo и 5 новых правил робототехники

1. Австралийский актер Джеффри Раш получил самую большую компенсацию за клевету за всю историю Австралии — и за всю историю движения #MeToo. Суд обязал австралийскую газету Daily Telegraph, опубликовавшую в ноябре 2017 года на первой полосе историю о том, что Раш якобы приставал к своей партнерше по театральной постановке «Короля Лира» Эрин Джин Норвил, выплатить Рашу 2,9 миллиона австралийских долларов (около 2 миллионов американских) за понесенный им моральный и экономический ущерб. Газета, со слов Норвил, утверждала, что Раш приставал к ней в 2015-2016 годах, в частности, хватал её за грудь и ягодицы, преследовал её в туалете и отправил ей неприличное текстовое сообщение. Раш все обвинения отрицал. Судья, зачитывая приговор, назвал статью «редкостно безответственным примером бульварной журналистики наихудшего сорта». Про Норвил судья сказал, что она «склонна к приукрашиваниям и преувеличениям», и её показания не подтверждаются другими свидетелями.

2. Австралийские букмекеры поторопились на 1,3 миллиона долларов. Контора Sportsbet была так уверена в победе оппозиционных лейбористов на выборах в парламент Австралии 18 мая, что выплатила выигрыши поставившим на эту партию за два дня до голосования. Букмекеров можно понять: абсолютно все опросы предсказывали победу лейбористов. Однако оказалось, что опросы ошибались — правившие страной либералы не просто остались у власти, но даже увеличили своё преимущество по сравнению с прошлыми выборами. Учитывая, что 7 из каждых 10 человек, делавших ставки на выборах, ставили на лейбористов, удар по бюджету букмекеров вышел тяжелый. Тем не менее, Sportsbet решил не требовать обратно выплаченные деньги. Наблюдатели указывают, что по крайней мере это хорошая реклама.

3. Гуманитарный кризис в столице Чехии. Глава 7-го района Праги, бывший гражданский активист Ян Чижинский, объявил в своём отдельно взятом районе «ситуацию климатической катастрофы» - не в связи с какими-то конкретными событиями, а из-за глобального изменения климата. В ответ руководитель 8-го района города (от конкурирующей партии) сообщил, что местные власти пристально следят за трагической ситуацией в 7-м районе, рекомендуют своим жителям отменить все запланированные туда поездки и готовятся принять тысячи беженцев от соседей и оказать им гуманитарную помощь.

4. Компьютерные вымогатели полностью парализовали работу городских служб Балтимора. Хакерская атака на муниципалитет блокировала его компьютерную сеть, а вместе с ней — всю служебную документацию. В результате у сотрудников муниципалитета не работает электронная почта, жители не могут оплатить счета, город не может продавать имущество и расплачиваться за услуги, не работает система дорожных штрафов и т. д. и т. п. По неприятному совпадению, всё это произошло именно тогда, когда новое руководство города принимало дела у старого, что только усилило хаос. Продолжается это уже две недели, и власти Балтимора без особого успеха пытаются снова перейти на бумажный делооборот, от которого за последние годы успели почти что избавиться. Вымогатели требуют за разблокирование компьютеров 70 тысяч долларов (их уже ищет ФБР, так что выплаты, скорее всего, не будет), но убытки, причиненные городу, уже во много раз превысили эту сумму — и специалисты предсказывают, что работа городских служб может не восстановиться ещё несколько недель.

5. Водители Uber и его главного американского конкурента Lyft, дежурящие около аэропорта имени Рейгана в столице США Вашингтоне, научились обманывать приложение — и своих клиентов. Для этого они, сговариваясь между собой, несколько раз в день, в часы самой напряженной работы аэропорта, в одно и то же время на несколько минут выключают свои мобильные приложения, так что их компании перестают их видеть. Тарификация у Uber и Lyft устроена так, что чем меньше машин находится в каком-то районе, тем выше там поднимаются тарифы на перевозку — чтобы стимулировать водителей туда ехать. Поскольку в системах Uber и Lyft отражается, что около аэропорта нет никаких машин, тарифы там автоматически повышаются в 3-5 раз — после чего водители снова включают свои мобильные приложения, фиксируют этот завышенный тариф, и везут пассажиров уже по нему.

6. Водители, которые хамски паркуются на тротуарах, газонах, пешеходных переходах, велосипедных дорожках и других не предназначенных для парковки местах, есть не только в России. В том же самом Вашингтоне их стало так много, что полиция с ними не справляется. Поэтому власти города решили завести что-то вроде советских "народных дружин" и предоставить 80 обычным гражданам — по 10 от каждого района города — право выписывать штрафы за неправильную парковку. Пилотная программа будет продолжаться год, и, если она себя оправдает, бдительных граждан с квитанциями может стать больше.

7. Власти Лас-Вегаса заключили договор с фирмой Илона Маска The Boring Company о строительстве транспортного тоннеля для быстрого перемещения людей и автомобилей в конференц-центре Лас-Вегаса. Конференц-центр Лас-Вегаса — один из крупнейших в мире, он состоит из нескольких зданий, расположенных на площади 180 тысяч квадратных метров. Длина первого участка тоннеля составит около 1,5 километров, время перемещения по нему пассажиров — около одной минуты. Город заплатит Маску за тоннель почти 50 миллионов долларов. По договору запуск запланирован на январь 2021 года, хотя сам Маск грозится закончить строительство до конца этого года. Если проект будет успешным, власти Лас-Вегаса позволят Маску расширить систему транспортных тоннелей на другие районы города и аэропорт. The Boring Company уже построила и испытала экспериментальный тоннель в Калифорнии, но уже почти что согласованные планы строительства коммерческих тоннелей в Лос Анджелесе и Чикаго натолкнулись на противодействие жителей и властей этих городов и были остановлены. Сейчас Маск ведёт переговоры о строительстве длинного тоннеля между Вашингтоном и Балтимором (опять эти два города!)

​8. На итальянском острове Эльба придумали новый способ заманивать туристов: с этого месяца в туристический сезон гостям острова будут возвращать деньги за проживание в отеле, если их визит был омрачен дождливой погодой. Двух часов дождя в день будет достаточно, чтобы этот день в отеле стал бесплатным, а если дождь будет идти по два и более часа каждый день, то туристу вернут оплату за проживание за всё время поездки.

9. Американским химикам удалось разработать искусственный фотосинтез. Во время природного фотосинтеза деревья с помощью солнечного света превращают углекислый газ и воду в питательные углеводы, выделяя в качестве побочного продукта кислород. Ученые из Университета Иллинойса в Урбане-Шампейне тоже научились с помощью солнечного света превращать углекислый газ и воду в углеводы, которые потом могут использоваться как горючее. Правда, если деревья используют для фотосинтеза хлорофилл, то в системе, придуманной учеными из Иллинойса, его роль выполняют золотые наночастицы. Если метод удастся сделать промышленным, это поможет убить двух зайцев сразу — во-первых, убрать из воздуха избыточный углекислый газ, вызывающий глобальное потепление, а во-вторых, получить фактически бездонный источник топлива.

10. Трёх придуманных Айзеком Азимовым правил робототехники уже недостаточно. Организация экономического сотрудничества и развития (международная экономическая организация развитых стран, признающих принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики, то есть «Запад» в широком политическом смысле) по инициативе США утвердила пять правил разработки искусственного интеллекта:

1. Искусственный интеллект (далее ИИ) должен приносить пользу людям и нашей планете, содействуя экономическому росту, устойчивому развитию и повышению благосостояния всех групп населения.

2. Системы ИИ должны разрабатываться с соблюдением власти права, прав человека, демократических ценностей и этнокультурного многообразия, и должны включать в себя необходимые предохранители — например, возможность человеческого вмешательства в систему в случае необходимости — для обеспечения честного и справедливого общественного устройства.

3. Системы ИИ должны создаваться и работать в атмосфере прозрачности, ответственности и открытости, гарантирующей понимание людьми возможных результатов работы ИИ и возможность эти результаты оспаривать.

4. Системы ИИ должны быть надежными и безопасными в течении всего времени их существования, и возможные риски их использования должны постоянно оцениваться и контролироваться.

5. Организации и физические лица, разрабатывающие, устанавливающие и использующие системы ИИ, должны нести ответственность за их надлежащее функционирование в соответствии с вышеизложенными правилами.