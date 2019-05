Трамп придёт, порядок наведёт. В США грозят соцсетям, в ЕС - их юзерам

1. Если вас ещё ни разу не блокировал Facebook, вы, считай, и жизни не видели. Блокировки и удаленные посты в соцсетях, часто по совершенно невразумительным поводам, стали за последние годы повседневной реальностью. В борьбе с «содержанием, нарушающим стандарты сообщества» модераторы Facebook, YouTube и Twitter часто проявляют чрезмерное усердие — или просто не понимают культурных традиций и не способны отличить пародию и сарказм от угрозы. Происходит это не только в России и Украине, но и по всему миру, включая США. Причем республиканцы уверены, что руководство Facebook и других соцсетей подходит к ним с совсем другой, куда более строгой, меркой, чем к демократам, и что консервативных блогеров блокируют в разы чаще, чем либеральных. О цензуре в соцсетях говорил и президент Трамп. И вот теперь он перешел от слов к делу. Белый дом открыл специальный сайт, куда предлагается жаловаться всем несправедливо пострадавшим от политической блокировки в соцсетях. «Не важно, какие у вас политические взгляды, - говорится на первой странице сайта, - если вы считаете, что вас наказали по политическим причинам, поделитесь своей историей с президентом Трампом». Правда, жаловаться на Facebook через этот сайт могут только граждане и резиденты США. Всем остальным предлагается использовать для той же цели контактную форму на сайте Белого дома.

2. В то время как президент США Трамп борется с соцсетями, вероятный будущий председатель Еврокомиссии (то есть глава Евросоюза) собирается бороться с их пользователями. Манфред Вебер, лидер Европейской народной партии, объединяющей большинство правоцентристов ЕС (включая партию Меркель ХДС и баварскую ХСС, членом которой является Вебер) хочет запретить использовать в соцсетях псевдонимы. По его словам, так же, как на уличные демонстрации люди выходят с открытыми лицами, и в интернете они должны использовать свои настоящие имена. По сути это будет означать регистрацию в соцсетях по паспорту для всех граждан ЕС. Однако не факт, что Веберу удастся воплотить свою идею в жизнь. Лидер европейских социал-демократов голландец Франс Тиммерманс заявил, что запрещать псевдонимы в сети — это уже чересчур. И в родной для Вебера Германии не все разделяют его позицию — в прошлом году немецкий суд объявил требование Facebook использовать настоящие имена незаконным, поскольку оно нарушает право граждан на неприкосновенность личной жизни.

​3. Биологи из Гарварда обнаружили, что черные пятна на теле пауков рода Maratus (по-английски из-за своей яркой окраски этот рода называется Peacock spider, то есть «Павлиний паук») отражают всего 0.4% света. Из-за этих почти идеально черных пятен яркая раскраска паука, из-за которых он получил своё английское название, выглядит ещё ярче. Абсолютно черный цвет вообще не должен отражать лучи видимого спектра, но в природе, или по крайней мере на Земле, такой черный не встречается. Даже самая черная краска из тех, что можно купить в магазине, отражает около 4%. А паук, как выяснилось, в десять раз меньше. Получается это у него с помощью микроскопических чешуек и волосков, которые задерживают свет. Химикам удалось достигнуть такого же низкого коэффициента отражения только несколько лет назад в краске Vantablack, и тоже с помощью нанотрубок, способ производства которых хранится в секрете выпускающей краску компанией. А паук Maratus был создан таким природой в незапамятные времена.

4. Швейцарские биологи выяснили, что у некоторых очень глубоководных видов рыб развилось отличное ночное цветное зрение. За зрение в глазу отвечают два вида клеток: колбочки и палочки. Колбочки, с помощью которых мы видим днём, гораздо менее светочувствительны, чем палочки, но в глазах человека и других животных их содержится несколько видов, реагирующих на разные длины световых волн. Поэтому днём мы и видим мир разноцветным. Палочки, которые помогают нам видеть ночью, гораздо более светочувствительны, но у подавляющего большинства живых созданий они бывают только одного вида, поэтому ночью все кошки серы. Но ученым из Университета Базеля удалось найти 10 глубоководных созданий, глаза которых содержат более одного вида палочек. Так, у, простите за случайный каламбур, палочкохвоста (на фото) их 6, а у рекордсмена, похожего на пучеглазую камбалу серебристого диретмуса, вообще 38. Насколько разноцветным предстаёт им мир на их любимой глубине 2000 метров, мы не можем себе даже представить.

5. Мы уже писали о том, что пчелы понимают концепцию нуля и способны совершать простые арифметические действия. Теперь выясняется, что и осы тоже не лыком шиты. Ученые из Университета Мичигана установили, что осы являются единственными известными науке насекомыми, понимающими математическую логику. Или по крайней мере одно из её правил — транзитивность. Транзитивность означает, что если мы знаем, что A больше B, а B больше C, то мы можем заключить, что A больше C.

Американские биологи провели эксперимент, в ходе которого ос помещали в серию из четырех прозрачных коробок. Каждая половина каждой коробки имела свой цвет. Всего цветов было пять, и мы можем условно обозначить их буквами от A до E. В каждой коробке, если оса оказывалась в половине, выкрашенной в один цвет, её било током, а если в другой, то нет.

Например, первая коробка была выкрашена в цвета A и B. Осу не било током, если она сидела на половине коробки, выкрашенной в цвет A и било, если она сидела на половине, выкрашенной в цвет B, то нет. Вторая коробка была выкрашена в цвета B и С, и осу не било током, если она сидела в половине цвета B и било, если она сидела в половине цвета C. Третья — в цвета C и D, где осу не било током на половине C и било на половине D. Соответственно, в пятой коробке цветов D и E осу не било током на половине D и било на половине E.

Осы довольно быстро научились избегать той части каждой коробки, где их бьет током, после чего ученые посадили их в шестую коробку, выкрашенную в цвета B и D. Хотя в такой коробке осы ещё не были, две трети из них сразу сообразили, что нужно сидеть на половине B, продемонстрировав своё понимание транзитивности.



Любопытно, что такой же эксперимент проводили и с пчелами, но, несмотря на свои математические способности, пчелы транзитивность так и не поняли. Ученые объясняют это тем, что осы имеют гораздо более жесткую и многоуровневую иерархическую социальную структуру, чем демократичные пчелы, а без понимания транзитивности невозможно правильно определить своё и чужое место в иерархии.

6. В конце марта мы писали о том, что Гарвардский университет по требованию возмущенных студентов начал служебное расследование в отношении профессора права Рональда Салливана, который согласился стать адвокатом кинопродюсера Харви Вайнштейна. Несколько дней назад Салливан не выдержал давления и отказался представлять Вайнштейна в суде. Но это ему не помогло — на днях Салливана все-таки уволили с должности декана факультета Уинтроп (факультеты в Гарварде устроены не так, как в российских университетах, а похожи скорее на факультеты Хогвартса из книг о Гарри Поттере — или, точнее, наоборот, устройство Хогвартса похоже на Гарвард). 52 коллеги Салливана, тоже гарвардские преподаватели права, подписали письмо в его защиту, указывая, что нельзя наказывать юриста за исполнение его профессиональных обязанностей. Но и это Салливану не помогло.

7. Власти Сан-Франциско запретили полиции и прочим правительственным структурам использовать на территории города системы распознавания лиц. Это часть принятого мэрией города пакета мер по борьбе со слежкой за гражданами. Запрет не распространяется на контролируемые федеральным правительством порт и аэропорт города, а также на бизнес и частных лиц. «Мы все хотим, чтобы полиция хорошо исполняла свои обязанности, - заявил мэр города, - но никто из нас не хочет жить в полицейском государстве».

8. У поклонников сериала «Игра престолов» накопилось громадное количество претензий к его последнему, восьмому, сезону. Фанаты считают, что там полностью потеряна логика развития сюжета, как и логика развития характеров большинства персонажей. На этой неделе количество перешло в качество — в начале недели на сайте change.org появилась петиция, требующая переснять 8-й сезон с "нормальными" сценаристами. В момент написания этой статьи под ней было 950 тысяч подписей, а когда вы будете её читать, их количество скорее всего перевалит за миллион.

9. Бесплатное пиво творит чудеса. У независимого пивзавода в The Unknown Brewing Co. в американском штате Северная Каролина кто-то украл фургон. Пивзавод был маленький, и пропажа фургона была для него большим делом, поэтому владельцы дали объявление в Facebook, предлагая каждому, кто найдет фургон и поможет его вернуть — включая и похитителей — несколько бочек бесплатного пива.

Через 42 минуты после публикации объявления любительница пива обнаружила фургон на одной из городских улиц и сообщила о нём владельцам. Кажется, это мировой рекорд по скорости обнаружения угнанного автомобиля.

До:

И после:

​

10. И самая печальная новость недели. В США в возрасте семи лет от инфекции мочевыводящих путей скончалась знаменитая Grumpy Cat («недовольная кошка»). На самом деле её звали Tardar Sauce. Её слава началась в 2012 году, когда брат владелицы разместил её фото на Reddit. Сообщив о смерти кошки, владелица написала, что «Grumpy Cat вызывала улыбку у миллионов людей по всему миру. Её дух продолжит жить в её поклонниках».