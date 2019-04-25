Тверской районный суд Москвы признал невменяемым участника акции против пенсионной реформы 9 сентября 2018 года Виктора Федосеева и отправил его на принудительное лечение. Об этом сообщает "МБХ медиа".
Виктора Федосеева обвиняют в применении насилия к представителю власти. По версии следствия, он ударил сотрудника Росгвардии по голове кулаком. Федосеев признал вину. Накануне во время последнего слова он заявил, что хотел помочь другому участнику акции Василию Костылеву, которого полицейские якобы били дубинками.
В феврале психиатры вынесли заключение о том, что Федосеев "не осознавал общественную опасность своих действий". Эксперты заявляли, что из-за возможного ухудшения психического состояния обвиняемого его участие в судебно-следственных действиях нецелесообразно.
- Участник акции против пенсионной реформы Виктор Федосеев был арестован 11 сентября прошлого года. В качестве доказательства его вины следствие приводит кадры из видеороликов, снятых во время акции. При задержании Федосеев получил сотрясение мозга и многочисленные травмы.
- Акция против повышения пенсионного возраста прошла 9 сентября 2018 года в нескольких десятках российских городов. В Москве она не была согласована и закончилась стычками между полицией и протестующими. По данным "ОВД-Инфо", в столице были задержаны 48 человек.
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