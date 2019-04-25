Тверской районный суд Москвы признал невменяемым участника акции против пенсионной реформы 9 сентября 2018 года Виктора Федосеева и отправил его на принудительное лечение. Об этом сообщает "МБХ медиа".

Виктора Федосеева обвиняют в применении насилия к представителю власти. По версии следствия, он ударил сотрудника Росгвардии по голове кулаком. Федосеев признал вину. Накануне во время последнего слова он заявил, что хотел помочь другому участнику акции Василию Костылеву, которого полицейские якобы били дубинками.

В феврале психиатры вынесли заключение о том, что Федосеев "не осознавал общественную опасность своих действий". Эксперты заявляли, что из-за возможного ухудшения психического состояния обвиняемого его участие в судебно-следственных действиях нецелесообразно.