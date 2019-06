Скрученные диски. Артемий Троицкий рекомендует музыку, сшитую по мерке

Хедлайнеры сто шестнадцатого выпуска программы "Музыка на Свободе"​ – музыканты, работающие (даже так: имеющий честь сотрудничать) с бельгийской фирмой звукозаписи Crammed Disks. ​​Рок-критик Артемий Троицкий сам питает слабость к интеллектуальной экспериментальной музыке и всем своим друзьям её советует.

​

Не обязательно быть знатоком, чтобы вынести суровый приговор: фирмы грамзаписи, или просто "лейблы", которые тащили на себе всю мировую музыку в ХХ веке, медленно, но верно уходят в прошлое. Интернет их безжалостно растоптал, уничтожив спрос на продукцию этих лейблов – аудионосители. И пусть винил снова в моде, какие-то альтернативные чудики покупают даже компакт-кассеты, но новые поколения выбирают скачивание и стриминг. У гигантских транснациональных фирм, доходы которых ещё в 1990-е годы были сравнимы с нефтяными, дела совсем плохи. У маленьких "независимых" чуть лучше, но только потому, что падать им приходится не с такой головокружительной высоты.

"Золотым веком" независимой грамзаписи были, несомненно, 1980-е годы, когда indie labels ("инди" – от слова independent, "независимый"), вдохновлённые "новой волной", вдруг стали намного моднее и влиятельнее гигантов индустрии, предложив публике Depeche Mode и Ника Кейва, Sonic Youth и Cocteau Twins, техно и хаус. Маленькие частные британские и американские инди-энтузиасты – многие из них бывшие или практикующие музыканты – определяли облик новой музыки и задавали тренды. В континентальной Европе такие лейблы тоже появились, но лишь единицы смогли преодолеть барьер "локальности" и завоевать глобальную репутацию. Возможно, самый известный представить "евро-инди" – брюссельский лейбл Crammed Discs (буквально, "сжатые" или "скученные" диски). Он существует с 1980 года и, в отличие от сотен симпатичнейших фирмочек, промелькнувших и сгинувших, жив-здоров по сей день. И это даёт нам возможность не предаваться ностальгии, а познакомиться с новейшей музыкой.

Matias Aguayo & The Desdemonas с композицией 6 a.m.

Репертуарную политику Crammed всегда определяли три человека: основатель компании Марк Холландер, музыкант-клавишник и лидер авант-роковых групп Aksak Maboul и Honeymoon Killers, Венсан Кени, "домашний" продюсер, и Ханна Горячковска, искательница талантов и публичное лицо компании. Они определили уникальный стиль лейбла – изысканный и интеллектуальный. Здесь не найти панка, гаражного рока, хип-хопа, гранджа, нойза, не говоря уже о "тяжёлом металле". Ключевые слова скорее – камерная музыка, неагрессивная электроника, ироничный джаз, странная и экзотическая этническая музыка. Музыка неожиданная и которую интересно слушать. Идеально вписывается в концепцию Матиас Агуайо со своей новой группой Desdemonas – берлинский (чилийского происхождения) техно-мастер, решившийся на эксперимент с винтажной new wave и дарк-джазом. Характерна для Crammed Disks и Ясмин Хамдан (в прошлом вокалистка единственной получившей известность в мире ливанской трип-хоп-группы Soapkills, а ныне киноактриса и электро-ориентальная дива).

Jasmine Hamdan vs. Olga Kouklaki с композицией Balad

Побочная линия Crammed Disks – "подлейбл" Made to Measure ("Сшито по мерке"); это музыка, написанная специально для кино, театра, видеоинсталляций и даже показов моды. Здесь новейший релиз – электронно-минималистический проект Stubbleman давно осевшего в Англии бельгийского "звукоскульптора" Паскаля Габриэля. Много лет существовал и ещё один "подлейбл", Cramworld, целиком отданный под музыкальную этнику и прославивший множество оригинальных артистов, от буйных румынских цыган до уличных певцов из Конго. Сейчас отдельного лейбла нет, но новинки в жанре world music появляются.

Stubbleman с композицией Longwood

Последняя – весьма оригинальная афро-электронная команда из Нигерии Ekiti Sound во главе с диджеем Леке, мотающимся между Лондоном и Лагосом. Вообще, воинствующий космополитизм – такая же отличительная черта Crammed Disks, как художественная утончённость; "ребят с нашего двора" тут не очень привечают. Среди нынешних артистов Crammed Disks – американцы Megafaun, каталонец Don the Tiger, португалка Лула Пена, аргентинка Хуана Молина, не говоря уже о кочевниках из Tuxedomoon. Вот и новейшие клиенты лейбла – группа Nova Materia, француженка, чилиец и солистка-японка.

Ekiti Sound с композицией Testify

Из российских артистов чести издаться на Crammed Disks удостоилась в своё время только знаменитая тувинская вокалистка Сайнхо Намчилак. Правда, дальше одного альбома дело, к сожалению, не пошло.

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 116):

1. Barrence Whitfield & The Savages (USA). Pain, LP Soul Flowers of Titan

2. Barrence Whitfield & The Savages (USA). Adorable, LP Soul Flowers of Titan

3. Tin Tin Oo (Myanmar). Pop Music, LP Radio Myanmar

4. Denis Jones (UK). You Flu, LP 3333

5. Building Instrument (Norway), Sangen min, LP Mangelen min

6. Matias Aguayo & The Desdemonas (Chile/Germany). 6 a.m., LP Sofarnopolis

7. Jasmine Hamdan vs. Olga Kouklaki (Lebanon/France). Balad, LP Jamilat Reprise

8. Stubbleman (Belgium/UK). Longwood, LP Mountains and Plains

9. Ekiti Sound (Nigeria). Testify, LP Abeg No Vex

10. Nova Materia ft. Narumi (France/Chile/Japan). Kora Kora, LP It Comes

11. Slug (UK). No Heavy Petting, LP Higgledypiggledy

12. The Innocence Mission (USA). Records from Your Room, LP Sun on the Square

13. Zahir (Estonia). Nice Parking, Asshole! LP What Noise?