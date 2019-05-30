Россия это скрепы. Владимир Бекиш – о блогерах и ракетах

Что такое Россия сегодня? Задайте этот вопрос соседям. Коллегам, прохожим на улице. Я лично уверен, что большинство ответов будут звучать так:

– Россия сегодня – это суверенитет, которым она не поступится!

– Россия сегодня – это гиперзвуковые ракеты. Которых нет больше ни у кого.

– Россия сегодня – это подводный ядерный ударный беспилотник "Посейдон". Какого нет больше ни у кого в мире.

– Россия – это танки "Армата", новейшие истребители и суперские подводные лодки.

– Россия сегодня – это духовность, которой нет у прогнившего гейского Запада.

– Россия сегодня – это скрепы.

Россия сегодня – это, наконец, сильный президент, которого уважают и даже боятся во всем мире.

В общем, мы хороши во всем. А они – бездуховные, слабаки и злобные завистники. Завистники России.

Мне уже доводилось писать о том, что на мой (вполне возможно, не самый правильный) взгляд, самооценка и вера в свою исключительность у россиян несколько преувеличена. И это преувеличение является очень опасной вещью, как для самих россиян и России, так и для остального мира.

Вот, к примеру, множество россиян, если не большинство населения страны, уверены в том, что страны Запада, особенно Америка, погрязли в коррупции и воровстве. И наша российская коррупция с тамошней не идет ни в какое сравнение. Только вот какое дело: если глянуть в этом вопросе на Россию, то обнаружится не только арестованный недавно за подозрение в воровстве и убийствах сенатор, который не знает, какой вуз он окончил. Обнаружатся не только парочка федеральных министров, член высшего руководства государственного геологического холдинга, бывший губернатор – все они привлечены к ответственности совсем не за переход улицы в неположенном месте… В целом же картинка хорошо отлаженной за 20 лет вертикали власти выглядит так: за последние 10 лет осуждены 13 членов Совета Федерации, ещё трое находятся в международном и федеральном розыске. А всего, кстати, членов Совета Федерации – 170 человек. То есть практически каждый десятый оказался недуховен и без скреп.

Мы будем по-прежнему духовны и с ракетами. Хотя – вряд ли с ракетами

А если взглянуть на губернаторов, то там картинка такова: с 2006 по 2018 год арестованы 27 губернаторов. Притом что их всего 86. Сколько вице-губернаторов отправились за ними, даже уже и не хочется выяснять. И ведь это только высшие представители власти – законодательной, исполнительной, региональной… Говорить про генералов армии и полиции, простых полковников ФСБ, замаравших образ духовного, патриотичного и морально прекрасного россиянина, совсем неудобно. А теперь, для сравнения и ради любопытства – сколько сенаторов за последние годы было арестовано, например, в США? За последние 18 лет я нашел двоих, один был арестован за вождение автомобиля в пьяном виде.

Как же это получается в России? Это власть портит русских людей или российские люди изначально и по природе своей такие? Где же эти пресловутая "вертикаль власти" и могучий "чекистский крюк", благодаря которым фактически существует Россия?

Ладно, бог с ней, с коррупцией. В конце концов, ловят же их, воров и убийц. Сенаторов, губернаторов и генералов. И судят. Суд ведь есть ещё в России. И не только в России.

Вот на днях Трибунал ООН по морскому праву потребовал от России освободить арестованных украинских моряков и вернуть корабли. Что ответила Россия? Отправила этот трибунал туда, куда обычно посылают в России. Потому что российский дух и чувство собственного российского достоинства выше всяких норм и решений международных трибуналов. Или вот, скажем, сбитый в Донбассе малайзийский Boeing. По нему тоже будет трибунал. Скажите, вы верите в то, что Россия признает решение этого трибунала, если оно будет против России?

Или, скажем, Европейский суд по правам человека. Как-то так получилось, что в последние годы граждане России занимают второе место по количеству жалоб в ЕСПЧ, уступая лишь румынам. Но зато Россия лидирует по количеству нарушений Европейской конвенции по правам человека! Как же отреагировали Россия и россияне на эти оскорбительные данные? Россия собирается выйти из этой самой Европейской конвенции по правам человека. Потому что уж мы то, россияне, знаем, чего стоит их суд.

Если мы, россияне, во что-то верим, переубедить нас невозможно. Потому что мы – "самые-самые". Сюда входит и вера в то, что Россия – локомотив и лидер мирового научно-технического прогресса. И пример тому гиперзвуковые ракеты и подводные ядерные убийцы Америки. Пару штрихов к этой сентенции. Довелось мне не так давно в Москве ехать в лифте с мальчишкой. Паренёк лет 14–15 вошёл в лифт с моделью самолета. Моделька неплохая, пенопласт, моторчик. Будучи фанатом авиации и космоса, физиком по образованию, слепившим в детстве десятки моделей самолетов, я тут же проникся к пацану родственным чувством. Спрашиваю:

– Резинка? Или электрика?

– Моторчик электрический, – отвечает пацан.

– Хорошо летает?

– Хорошо.

– А знаешь, почему летает самолет?

Пацан удивленно смотрит на меня. Я говорю:

– Потому что крыло имеет выгнутый кверху профиль. И скорость воздуха над крылом выше, чем под крылом. А по закону Бернулли там, где скорость воздуха выше, давление ниже. То есть возникает разность давлений над крылом и под крылом, и подъёмная сила – снизу вверх.

Мальчишка долго и внимательно смотрит на меня. Затем внушительно и спокойно говорит:

– А первые самолеты летали без этого…

Сказать, что я потерялся, значит не сказать ничего. Ведь он любит самолеты. Возможно, станет летчиком. И будет летать… Поэтому, когда в Шереметьеве разбился Superjet, я не сильно удивился. Видимо, дальше будет не лучше, а только хуже. Потому что есть четкая картинка и тенденция. Кто из них, сколькие из них – тех, кто "будущее России", хотят стать космонавтами? Инженерами? Физиками? Создателями смартфонов и роботов? Я не знаю, но, кажется, мизерный процент. Такой, который не удержит страну на рельсах прогресса и развития.

...В те же дни еду в московском автобусе вместе с группой школьников с учительницей. Шумно разговаривают. В том числе про то, куда поступать после школы. Кто-то называет какой-то колледж, мне его название ничего не говорит. Учительница говорит:

– Да, это очень хороший колледж. И там, кстати, преподаёт мой сын.

Кто-то из школьников спрашивает:

– А что преподает?

– Блогерство…

Спрос и предложение не на то, что поможет создавать самолеты, компьютеры и лекарства. Спрос и, естественно, предложение про то, что поможет получить сотни тысяч лайков и просмотров и соответственно – деньги за размещение рекламы. Можно будет без проблем купить новый смартфон, который сделают китайцы. И новый автомобиль, который соберут корейцы. А мы будем по-прежнему духовны и с ракетами. Хотя – вряд ли с ракетами. Не получится вскорости уже. Некому будет. Блогеры ракеты не сделают.

Владимир Бекиш – эксперт в сфере стратегической безопасности​

Высказанные в рубрике "Блоги" мнения могут не отражать точку зрения редакции