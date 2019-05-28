По Гамбургскому счету. Чем грозит России невыполнение решения трибунала ООН

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во вторник, говоря о решении Международного трибунала ООН по морскому праву, заявил, что Кремль хотел использовать захваченных в плен Россией украинских моряков в качестве разменной монеты, воспользовавшись политической конъюнктурой. По его словам, решение трибунала "сломало российскую логику" и теперь "символическая победа преобразована в практические рычаги".

Утром в понедельник, 27 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков , комментируя постановление трибунала ООН о немедленном освобождении 24 украинских моряков и трех кораблей, задержанных у берегов аннексированного Крыма в ноябре прошлого года сказал, что их судьбу должен решить российский суд. Вечером в понедельник Мосгорсуд оставил украинских военнослужащих под арестом до конца июля. Их обвиняют в нарушении границ Российской Федерации, что предусматривает наказание до шести лет заключения.

Песков также добавил, что, по мнению Москвы, в юрисдикцию трибунала ООН по морскому праву рассмотрение этого дела не входит. Россия ранее отказалась участвовать в рассмотрении обращения Украины, которая, наряду со многими другими странами, считает содержащихся в московских СИЗО украинских военнослужащих военнопленными и требуют от России их немедленного освобождения.

Россия таким образом отказалась выполнить постановление трибунала. Неисполнение этого решения чревато серьезными санкциями для Кремля, отмечает представляющий интересы моряков адвокат Илья Новиков. Впрочем, он надеется, что до этого дела не дойдет, и Москва, несмотря на все воинственные заявления, отпустит моряков в обозримом будущем.

– Отказ России на словах не значит ничего. Для суда, и для того чтобы Россия не выпала из системы международного права, важно только действие. Поэтому заявления российского МИДа и заявления Пескова, которые у нас уже есть, что "нет, мы все это не признаем", они, на самом деле, ничего не значат. Вопрос только в том, отпустит ли Россия этих моряков и корабли, или нет. Почему это нужно рассматривать в таком ключе? У нас есть опыт 2013 года, когда было дело Arctic Sunrise (тогда в Охотском море был задержан ледокол экологической организации Гринпис вместе со всем экипажем и пассажирами – РС), и тот же Международный трибунал ООН по морскому праву тоже принял решение, чтобы Россия освободила и судно, и членов экипажа, Россия тоже на словах заявила, что этого не будет сделано, а на практике эти люди были освобождены. Тогда нашли другое основание – их подвели под амнистию.

То, как исполнить нынешнее решение, остается на усмотрение России. Суд не предписывал российским властям прекратить уголовное дело, хотя Украина этого просила. Суд указал, что предписывать стране, как исполнять решение, не входит в компетенцию суда. Поэтому мы не рассматриваем заявления российских должностных лиц как что-то окончательное, знак того, что Россия не исполнит это решение. Мы ждем реальных действий.

До 25 июня российское правительство должно отчитаться перед трибуналом о том, какие действия предприняты в рамках решения, принятого 25 мая. Мы ждем, что следствие, которое довольно вяло велось эти полгода, должно закончиться очень быстро. Соответственно, мы, как адвокаты, готовы подстраиваться под тот график, который установит следствие, и если они захотят нас очень быстро ознакомить с теми материалами, которые они собрали, мы будем только рады.

Что касается того, какие санкции могут быть наложены на Россию, если моряки де-факто все-таки не будут освобождены, об этом пока рано говорить. Одна из причин этого то, что до сих пор никто еще не решался нарушать приказ Морского трибунала ООН, в том числе и Россия. Опыта нет, и я очень надеюсь, что Россия не будет тем государством, которым этот опыт будет сформирован. Совершенно определенно, что ничего хорошего от этого России не будет. Пока есть надежда, подкрепленная предыдущим опытом, что до этого не дойдет.

– Вы назвали 25 июня сроком, когда Россия должна выполнить решение международного трибунала...

– Россия должна отчитаться о тех действиях, которые проделаны. Что касается того срока, в который она должна освободить моряков, этот срок в виде даты не указан, указано, что это должно быть сделано немедленно. Понятно, что проволочка на месяц или на два месяца не будет удовлетворительным исполнением этого приказа.

России, как государству – участнику Морской конвенции ООН - предписывается в рамках исполнения обязательств, которые Россия на себя взяла по этой конвенции, освободить экипажи и корабли

О чем было слушание вообще в Гамбурге 25 мая? Это не рассмотрение спора по существу, то есть суд не решал сейчас, кто в этой ситуации прав, права ли Россия в том, что украинские корабли не могли заходить в эту точку моря, или права Украина в том, что они могли туда заходить. Этот вопрос вообще не рассматривался. Рассматривался вопрос об обеспечительных мерах. Поскольку суд согласился с украинской точкой зрения, что предварительно есть основания считать, что действия России нарушают охраняемые Конвенцией ООН по морскому праву интересы, был издан акт суда. Это не решение по сути, это именно приказ об обеспечительных мерах. России, как государству –

участнику Морской конвенции ООН - предписывается в рамках исполнения обязательств, которые Россия на себя взяла по этой конвенции, освободить экипажи и корабли. Все остальное выходит за рамки того решения, которое было оглашено.

– Если представить себе, что Россия выпадет из Международной конвенции ООН по морскому праву, насколько серьезными будут последствия? Означает ли это, скажем, что российские корабли, будь то военные или торговые суда, окажутся просто беззащитными?

– Ну, вот прямо сейчас, насколько я понимаю, назревает ситуация в Турции, где было задержано российское судно, российский экипаж, и наверное, одним из первых последствий будет то, что, если Россия выпадет из системы морского международного права, инструментом которой является трибунал в Гамбурге, то такого рода ситуации Россия не сможет нормальным образом решать. И придется каждый раз, с каждым маленьким царьком каждого маленького африканскогоприбрежного государства договариваться отдельно, не имея за спиной поддержки морского права. Это самое первое из очевидных последствий. Вторым последствием может быть то, что Украина уже обозначила: Анна Зеркаль была представителем Украины в Гамбурге в данном случае, и она уже обозначила, что Украина будет добиваться в случае неисполнения Россией этого решения введения гамбургских санкций. Никто точно не понимает, что это такое, но понятно, что это санкции, связанные с морским правом. Совсем недавно была история, когда российскому учебному паруснику "Седов" сначала Эстония, а потом Польша запретили заход в свои порты. Не в связи с этой историей, там было другое основание, но запрет одного государства другому государству заходить в эти порты – это одна из традиционных мер воздействия, связанных именно с морским правом. Я думаю, что сейчас неправильно фантазировать, неправильно придумывать эти варианты, а что может быть плохого, ну, по той причине, о которой я уже сказал. До сих пор никто не решался нарушать такого рода приказы. Пока что мы не потеряли надежду, что и этот случай тоже не станет первым, – говорит адвокат Илья Новиков.

Украина в марте этого года, после инцидента в Черном море, добивалась введения Евросоюзом новых санкций. В то время президент Петр Порошенко инициировал рассмотрение в ЕС так называемого "азовского пакета", предусматривающего комплекс санкционных мер давления на Россию. Несмотря на это, в Евросоюзе тогда приняли решение значительно не расширять санкции, за исключением персональных мер против российских военных и их командиров, участвовавших в инциденте (запрет на въезд в ЕС и арест имущества, если оно есть). Вместо этого приступили к расширению программы помощи Украине, которая сейчас находится в стадии утверждения, а ее принятие ожидается летом этого года. Еще весной было понятно, что решающее влияние на появление нового пакета санкций в связи с инцидентом в Черном море будет иметь решение Международного трибунала ООН по морскому праву. Если Россия будет затягивать с его выполнением - тогда дополнительные ограничительные меры в отношении России могут быть введены.