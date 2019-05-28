В РФ могут запретить публиковать сведения о владельцах недвижимости

Министерство экономического развития России предложило запретить предоставлять сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) третьим лицам. Поправки в Кодекс об административных правонарушений опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. На документ обратил внимание сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Георгий Албуров.

За предоставление информации из ЕГРН третьим лицам, в том числе за плату, а также создание сайтов для публикации этих данных, предлагается ввести штраф в размере 50 тысяч рублей для физических и должностных лиц, 100 тысяч рублей — для предпринимателей, 400 тысяч рублей — для юридических лиц. Бизнесменам и юрлицам также может грозить приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Одновременно Минэкономразвития предложило изменить тарифы за получение сведений из ЕГРН.

В министерстве иницативу объяснили большим количеством жалоб на нарушение порядка предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости.

По мнению Албурова, запрет на передачу выписок третьим лицам по факту означает запрет на их публикацию. Принятие поправок может повлиять на работу журналистов и расследователей, отметил он. Так, ФБК публикует справки ЕГРН целиком, и формально это передача справок третьим лицам,пояснил Албуров.

В пресс-службе Минэкономразвития и Росреестра заявили, что законопроект предусматривает ответственность за предоставление сведений третьим лицам за плату, не нарушает принцип открытости Единого государственного реестра недвижимости и не препятствует осуществлению журналистской деятельности.

Заместитель генерального директора "Трансперенси интернешнл Россия" Илья Шуманов считает, что законопроект противоречит закону об информации, в котором говорится, что обладатель информации может свободно её использовать, в том числе распространять по своему усмотрению.

При этом он отметил, что новый законопроект скорее касается частных магазинов выписок из ЕГРН, которые фактически создают конкуренцию официальному реестру. Но с учетом непредсказуемой правоприменительной практики в России Шуманов допускает, что от новой санкции могут пострадать обычные граждане.