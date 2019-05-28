Житель Томска задержан по новой статье Уголовного кодекса для воров в законе

Полиция в Томске сообщила о задержании и последующем аресте криминального авторитета, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье "Занятие высшего положения в преступной иерархии". Его имя не сообщается, однако в пресс-релизе МВД он назван вором в законе.

По данным агентства "Интерфакс", арестованным может быть Николай Кузьмичев по прозвищу Коля Томский. По данным агентства "Прайм крайм", 43-летний Кузьмичев стал вором в законе в 2013 году. На видео задержания авторитета, распространённом полицией, лицо человека не показывается, одна он заявляет, что вором в законе не является.

Статья о высшем положении в преступной иерархии появилась в Уголовном кодексе РФ в апреле 2019 года. Ввести её предложил президент Владимир Путин. До задержания в Томске полиция не сообщала о делах, возбужденных по этой статье.