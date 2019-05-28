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Президент Украины вернул гражданство Михаилу Саакашвили

Михаил Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский вернул бывшему губернатору Одесской области и президенту Грузии Михаилу Саакашвили украинское гражданство. Об этом сообщается на сайте главы украинского государства.

В мае 2015 года предшественник Зеленского Пётр Порошенко назначил Саакашвили председателем Одесской областной государственной администрации и выдал ему украинское гражданство. В 2017 году он отменил оба своих решения.

Однако в сентябре того же года Саакашвили с помощью своих сторонников прорвался на территорию Украины и потребовал отставки Порошенко. В феврале 2018 года Госпогранслужба Украины запретила ему въезд в страну на три года.

Бывший президент Грузии заявлял, что его лишили гражданства в нарушение конституции Украины и международного права, запрещающего оставлять человека без гражданства. До указа Зеленского Саакашвили был апатридом и жил в Нидерландах.

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