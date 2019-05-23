Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему гражданство Украины

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили попросил президента Украины Владимира Зеленского вернуть ему украинское гражданство. Об этом рассказал его адвокат, передавший письмо Саакашвили в администрацию Зеленского.

В письме политик отмечает, что его лишили гражданства в нарушение конституции Украины и международного права, по которому "нельзя оставлять человека вообще без гражданства". При этом Саакашвили отметил, что ему не нужны никакие должности.Он попросил у нового президента Украины разрешения въехать в страну и защитить свои права в суде. При этом Саакашвили отметил, что ему не нужны никакие должности.

В мае 2015 года бывший президент Украины Пётр Порошенко назначил Саакашвили председателем Одесской областной государственной администрации. В июле 2017 года Порошенко своим указом лишил Михаила Саакашвили украинского гражданства. Однако в сентябре того же года Саакашвили с помощью своих сторонников сумел прорваться на территорию Украины и потребовал отставки Порошенко. В феврале 2018 года Госпогранслужба Украины запретила Михаилу Саакашвили въезжать в Украину в течение трех лет.

Саакашвили приветствовал победу Владимира Зеленского на президентских выборах на Украине и обратился к главам украинской Службы безопасности, МВД и Госпогранслужбы с просьбой снять запрет на въезд в страну , который он назвал "незаконным". Но вновь получил отказ.

Михаил Саакашвили официально сейчас лицо без гражданства, он получил право на жительство в Нидерландах.