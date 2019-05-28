США обвинили Асада и Россию в атаках на школы и больницы в Сирии

Государственный департамент США обвинил Дамаск и Москву в безрассудной эскалации конфликта в Сирии. "Неизбирательные атаки на гражданское население и общественную инфраструктуру, такую как школы, рынки и больницы … недопустимы", – заявила пресс-секретарь Госдепартамента Морган Ортагус.

В начале мае в Сирии обострилась ситуация в провинции Идлиб. В частности, Вашингтон обвиняет войска Асада в очередном применении химического оружия. Из-за боёв и бомбёжек около 200 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, а международные гуманитарные организации – приостановить свою работу.

Войска Асада ведут наступление на вооруженную оппозицию при поддержке российских войск. Уже известно как минимум о нескольких жертвах среди мирных жителей. При этом Москва заявляет, что не допустит масштабной боевой операции в Идлибе.