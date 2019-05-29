Назарбаев возглавил ЕАЭС на созданной для него должности

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев удостоен должности почётного председателя Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщил в Твиттере его пресс-секретарь Айдос Укибай.
По словам действующего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, назначить Назарбаева на пост почётного председателя предложил президент России Владимир Путин. До этого эта должность не существовала.
О том, что лидеры стран-членов объединения планировали учредить должность почётного председателя ЕАЭС и сделать им бывшего президента Казахстана в апреле сообщала газета "Коммерсантъ". По данным издания, эта идея появилась на фоне ухода Назарбаева с поста президента и того факта, что лидер Казахстана якобы первым предложил проект создания ЕАЭС, еще в 1994 году.
- Во вторник стало известно, что Нурсултан Назарбаев вручил Владимиру Путину орден имени Назарбаева. По словам первого президента Казахстана, Путин заслужил награду благодаря "особому вкладу в углубление и расширение сотрудничества" между двумя странами.
- 29 мая в столице Казахстане Нур-Султане проходит саммит по случаю пятой годовщины создания ЕАЭС. Помимо России и Казахстана, в объединение входят еще Киргизия, Таджикистан, Армения и Белоруссия.
- Решение вступить в таможенный союз в рамках ЕАЭС и не подписывать соглашение с Евросоюзом вызвало протесты против бывшего президента Украины Виктора Януковича в конце 2013 года. Переросшие в Евромайдан митинги привели к смене власти и отмене решения о вступлении Украины в ЕАЭС.
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