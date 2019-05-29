Назарбаев возглавил ЕАЭС на созданной для него должности

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев удостоен должности почётного председателя Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщил в Твиттере его пресс-секретарь Айдос Укибай.

​По словам действующего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, назначить Назарбаева на пост почётного председателя предложил президент России Владимир Путин. До этого эта должность не существовала.

О том, что лидеры стран-членов объединения планировали учредить должность почётного председателя ЕАЭС и сделать им бывшего президента Казахстана в апреле сообщала газета "Коммерсантъ". По данным издания, эта идея появилась на фоне ухода Назарбаева с поста президента и того факта, что лидер Казахстана якобы первым предложил проект создания ЕАЭС, еще в 1994 году.