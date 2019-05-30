В ВШЭ закрыли студенческое ток-шоу перед эфиром с Любовью Соболь

В Высшей школе экономики неожиданно отменили съёмки студенческого ток-шоу "В точку! Персона", гостем которого должна была стать юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. Позже выяснилось, что руководство университета закрыло проект без объяснения причин.
Как рассказала Соболь "МБХ медиа", она договорилась о съемках в ток-шоу около двух недель назад. Они были запланированы на 30 мая. Однако накануне один из продюсеров связался с Соболь и сообщил, что команде ток-шоу объявили, что проект будет закрыт. Позже шеф-редактор ток-шоу Виолетта Полудюк подтвердила эту информацию студенческому журналу Doxa.
В свою очередь профессор ВШЭ, руководитель образовательной программы "Журналистика" и глава проекта Сергей Корзун заявил, что ток-шоу закрывается только на этот учебный год. "Пришла пора закрывать проект, потому что идет сессия, экзамены", — сказал он.
Студенческое издание The Vyshka пишет, что о закрытии ток-шоу было объявлено 28 мая. По словам Корзуна, согласно программе, проект должен завершиться 31 мая - то есть на день позже эфира с Соболь. О продлении шоу в новом учебном году не сообщалось, отмечает The Vyshka.
Однако один из студентов, занимающихся ток-шоу, на условиях анонимности подтвердил "МБХ медиа", что речь идет именно о закрытии проекта. Он также подтвердил, что съемки с участием Соболь действительно были запланированы на 30 мая.
- Студенческое ток-шоу "В точку! Персона" выходило на протяжении трех лет. В марте 2018 года его гостем стал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос о скандале с депутатом Слуцким, он сравнил жертв сексуальных домогательств с проститутками. Алексея Навального пресс-секретарь президента назвал "очень умным человеком", который замкнулся на антикоррупционной повестке.
- Позже Песков потребовал не публиковать видео ток-шоу, утверждая, что он говорил "не под запись", несмотря на то, что в зале явным образом присутствовали камеры. Запись была удалена. Студенты обвинили руководство факультета в цензуре. Преподаватели позднее извинились перед студентами.
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