В ВШЭ закрыли студенческое ток-шоу перед эфиром с Любовью Соболь

В Высшей школе экономики неожиданно отменили съёмки студенческого ток-шоу "В точку! Персона", гостем которого должна была стать юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. Позже выяснилось, что руководство университета закрыло проект без объяснения причин.

Как рассказала Соболь "МБХ медиа", она договорилась о съемках в ток-шоу около двух недель назад. Они были запланированы на 30 мая. Однако накануне один из продюсеров связался с Соболь и сообщил, что команде ток-шоу объявили, что проект будет закрыт. Позже шеф-редактор ток-шоу Виолетта Полудюк подтвердила эту информацию студенческому журналу Doxa.

В свою очередь профессор ВШЭ, руководитель образовательной программы "Журналистика" и глава проекта Сергей Корзун заявил, что ток-шоу закрывается только на этот учебный год. "Пришла пора закрывать проект, потому что идет сессия, экзамены", — сказал он.

Студенческое издание The Vyshka пишет, что о закрытии ток-шоу было объявлено 28 мая. По словам Корзуна, согласно программе, проект должен завершиться 31 мая - то есть на день позже эфира с Соболь. О продлении шоу в новом учебном году не сообщалось, отмечает The Vyshka.

Однако один из студентов, занимающихся ток-шоу, на условиях анонимности подтвердил "МБХ медиа", что речь идет именно о закрытии проекта. Он также подтвердил, что съемки с участием Соболь действительно были запланированы на 30 мая.