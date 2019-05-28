Россия потеряла 35 миллиардов рублей из-за аварий космических ракет

Ущерб бюджета России из-за аварийных космических пусков в 2010–2018 годах превысил 35 миллиардов рублей. Всего за этот период произошло 11 аварий. При этом страховые выплаты покрыли только 20 миллиардов рублей. Это следует из соответствующей документации Роскосмоса.

Потери госкорпорации в указанный период от аварий при незастрахованных космических пусках составили 10,5 миллиарда рублей. Застрахованы при этом были запуски более 80 космических аппаратов на сумму, превышающую 187 миллиардов рублей.

В документе также говорится, что расходы России на пуски космических ракет в 2019–2021 годах могут превысить 250 миллиардов рублей. Уточняется, что за три года Роскосмос планирует запустить 56 космических аппаратов.

При этом после аварии ракеты, которая должна была вывести на орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-10", в октябре 2018 года, у Роскосмоса возникли сложности с поиском страховщика для следующего пилотируемого запуска.

Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин сообщал, что в Роскосмосе выявлены нарушения на 760 миллиардов рублей. Это самые масштабные нарушения при расходе бюджетных средств в 2017 году. "Несколько миллиардов утрачено, то есть, по сути, своровано", – цитировал Кудрина ТАСС.

Роскосмос с 2018 года возглавляет Дмитрий Рогозин. Он неоднократно делал заявления о космических амбициях России в ближайшие десятилетия. Рогозин, в частности, обещал: