Президент России Владимир Путин раскритиковал российскую ракетно-космическую отрасль за нереалистичные сроки и бюджеты. По словам политика, плохое планирование часто приводит к тому, что сроки космических проектов переносятся, а расходы увеличиваются. Такое заявление он сделал на заседании Совета безопасности России, сообщает "Интерфакс".

Путин заявил, что российская космонавтика нуждается в глубокой модернизации и новой стратегии, учитывающей международные тенденции. Конкретных проваленных проектов и ответственных, с его точки зрения, за это чиновников он не назвал.

В январе глава правительства России Дмитрий Медведев в раскритиковал государственную корпорацию Роскосмос, отвечающую за развитие космонавтики в стране. На совещании, посвящённом финансово-экономическому состоянию корпорации, он призвал её сотрудников "заканчивать с прожектёрством", подчеркнув, что оно "бросается в глаза".

Роскосмос с 2018 года возглавляет бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин. На новому посту он пообещал создать "транспортную систему до Луны" к 2024 году и создать там российскую базу к 2030, вытеснить Илона Маска с рынка космических услуг и создать "квантовый двигатель".

При этом деятельность Роскосмоса в последние годы сталкивается с регулярными авариями и резким снижением производства.