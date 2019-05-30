Путин внес в Госдуму законопроект о приостановке действия ДРСМД

Президент России Владимир Путин в четверг внес на рассмотрение Государственной думы проект закона о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), подписанного между СССР и США. Об этом сообщил журналистам председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
В течение часа Совет Госдумы обсудит этот законопроект и определит сроки его рассмотрения, добавил Володин. Он также обратил внимание, что в соответствии с законопроектом "президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действия договора".
В марте Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Это объяснили нарушением условий соглашения со стороны США.
В феврале процедуру выхода из договора об ограничении ракетных вооружений начали Соединенные Штаты. В Вашингтоне считают, что принятая на вооружение ракета 9М729 "Новатор" нарушает условия договора.
- Документ был подписан Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачёвым в 1987 году.
- В соответствии с ДРСМД, на европейском континенте с 1988 года не было баллистических и крылатых ракет, способных пролететь расстояние от 500 до 5500 километров. 30 лет отсутствия внешней угрозы позволили Европе не вкладывать средства в гонку вооружений и развиваться экономически и социально в условиях мира и процветания.
- Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военный союз "готовится к миру" без Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между Россией и США. Глава Альянса заявил, что у Москвы есть последняя возможность вернуться к соблюдению договора. Он призвал Россию воспользоваться этой возможностью. Столтенберг подчеркнул, что НАТО не стремится к новой гонке вооружений и не будет размещать в Европе новые ядерные ракеты.
- США после приостановки участия в договоре о ракетах средней и меньшей дальности сообщили о намерении провести испытания ранее запрещенных ракет. По данным СМИ, испытания крылатой ракеты наземного базирования с дальностью полета около тысячи километров пройдут уже в августе.
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