Путин внес в Госдуму законопроект о приостановке действия ДРСМД

Президент России Владимир Путин в четверг внес на рассмотрение Государственной думы проект закона о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), подписанного между СССР и США. Об этом сообщил журналистам председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

В течение часа Совет Госдумы обсудит этот законопроект и определит сроки его рассмотрения, добавил Володин. Он также обратил внимание, что в соответствии с законопроектом "президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действия договора".

В марте Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Это объяснили нарушением условий соглашения со стороны США.

В феврале процедуру выхода из договора об ограничении ракетных вооружений начали Соединенные Штаты. В Вашингтоне считают, что принятая на вооружение ракета 9М729 "Новатор" нарушает условия договора.