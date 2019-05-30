Арестованного Джулиана Ассанжа перевели в тюремную больницу

Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж переведён в тюремную больницу. Об этом сообщается на странице WikiLeaks в Твиттере.

По словам организации, состояние здоровья Ассанжа ухудшилось за семь лет пребывания в консульстве Эквадора в Лондоне. Но после ареста австралийца и перевода в тюрьму он резко похудел и ему стало еще хуже. В сообщении WikiLeaks утверждается, что адвокат Ассанжа не смог провести с ним "нормального разговора", когда встретился с ним на прошлой неделе.

"Решение управления тюрьмы перевести его в больницу говорит само за себя", – прокомментировали ситуацию в организации.

30 мая Джулиан Ассанж должен был явиться на допрос по делу о своей экстрадиции в США. Там австралиец обвиняется в шпионаже, за что он может получить пожизненный тюремный срок. В случае выдачи его также могут приговорить к смертной казни, заявляли ранее в WikiLeaks.

Отдельное расследование против основателя WikiLeaks ведут правоохранительные органы Швеции. В этой стране Ассанжу вменяют изнасилование. Допрос перед шведским судом по этому делу намечен на 3 июня.