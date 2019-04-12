Ассанж нужен Кремлю?

11 апреля в Лондоне, в посольстве Эквадора с разрешения властей этой страны арестовали основателя WikiLeaks Джулиана Асснжа. Там он скрывался с 2012 году, чтобы избежать ареста по обвинению в сексуальном преступлении. Британский суд 11 апреля признал его виновным в нарушений условий выхода под залог. В начале мая будет рассматриваться запрос США о выдаче Ассанжа. Он обвиняется в соучастии во взломе секретного компьютера, ему грозит 5 лет заключения.

В защиту Джулиана Ассанжа выступают пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков, спикер МИДа России Мария Захарова, единороссы Вячеслав Никонов, Алексей Пушков, Константин Косачев, глава RT Маргарита Симоньян.

Образовался блок путинистов и беспартийных борцов за свободу слова. Обсуждают писатель Алексей Цветков, Александр Исавнин (РосКомСвобода), писатель и публицист Юлия Латынина, член Федерального совета Либертарианской партии Сергей Бойко.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 12 апреля в 19:05.