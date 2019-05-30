Disney может покинуть Джорджию из-за нового закона об абортах

Глава правления Disney Боб Игер заявил, что компания может прекратить деятельность в Джорджии из-за введённого в этом американском штате частичного запрета абортов. Об этом сообщает "Би-Би-Си".

Как отметил руководитель кинокомпании, новый закон "осложняет" её работу на территории находящегося на юго-востоке США штата. По его словам, после введения новых регуляций много сотрудников выразило желание прекратить сотрудничество. "Мы будем обязаны принять их просьбы во внимание", – заявил глава Disney.

Ранее о намерении "пересмотреть" съёмки в Джорджии заявили в производящей сериалы студии Netflix, пишет "Би-Би-Си". Кроме того группа пятидесяти известных американских актёров написала письмо губернатору штата с просьбой отменить новый закон об абортах.

В столице Джорджии Атланте расположены штаб-квартиры нескольких крупных американских корпораций, речь идёт в том числе о компании Coca-Cola и телеканале CNN. Регион пользуется популярностью и в качестве площадки для съёмок фильмов и сериалов, в основном благодаря низким налогам, которыми облагаются кинокомпании. В Джорджии прошли съёмки таких фильмов студии Disney, как "Черная Пантера" и "Мстители".

В середине мая закон, ужесточающий право женщин на аборт, ввёл штат Алабама, который также как и Джорджия находится на юго-востоке США. В среду закон, запрещающий в значительной степени аборты приняли депутаты соседнего штата Луизиана, ранее похожий документ приняли законодатели в Миссури. Как и в Джорджии, в этих регионах будет разрешено прерывать беременность только в том случае, если врач перед операцией не услышит биения сердца плода. Единственные исключения от этого правила – угроза здоровью или жизни матери, а также генетически аномальное развитие плода.

Аборты в США разрешены постановлением Верховного суда из 1973 года, однако часть американских консерваторов выступает за пересмотр этого решения.