Кремль ждёт разъяснений от ВЦИОМ по поводу падения рейтинга Путина

В Кремле обратили внимание на последний опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения, согласно которому рейтинг доверия к президенту Владимиру Путину упал до исторического минимума, но ждут по этому поводу разъяснений от социологов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, "есть много разных рейтингов", и если согласно одному из них доверие к Путину упало, то согласно другому электоральная поддержка президента наоборот выросла. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что в Кремле ждут "анализа уважаемых специалистов о том, как может падать уровень доверия, но расти электоральный рейтинг".
При этом заявлению Пескова противоречат результаты апрельского исследования "Левада центра", согласно которому электоральный рейтинг Путина тоже упал: в апреле за действующего президента готовы были голосовать 55 процентов россиян, что на 15 процентов меньше, чем годом ранее.
Песков также прокомментировал новые данные Росстата, свидетельствующие о падении доходов населения. В конце мая ведомство опубликовало итоги исследования "Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств" за последний квартал 2018 года. Согласно документу, почти каждому второму россиянину хватает денег только на еду и одежду - другие товары он позволить себе не может.
Песков заявил, что этот "процесс вызывает обеспокоенность". При этом он добавил, что "не всегда можно понять ту или иную информацию" и призвал "с осторожностью относиться к статистическим данным". По его словам, "иногда показатели весьма волатильны" и их корректировка происходит "прямо на следующий день".
- 25 мая Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты соцопроса, согласно которому Путину доверяют только 31,7% россиян. Это минимальный показатель с момента начала проведения подобных опросов центром. В 2015 году глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров рассказывал, что на тот момент исторический минимум рейтинга доверия к Путину составлял 45 процентов. Он был зафиксирован в марте 2005 года после монетизации правительством льгот.
- Эксперты неоднократно отмечали, что доверие к президенту стало снижаться c лета 2018 года на фоне повышения пенсионного возраста, увеличения налога на добавленную стоимость и падения реальных доходов населения.
- Глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров, комментируя результаты опроса, сначала заявил, что причина низкого рейтинга Путина связана с тем, что население не верит в улучшение уровня жизни. Однако позже он написал, что падает не доверие к президенту, а частота упоминаний Путина в списке политиков, кому доверяют россияне, пообещав объяснить этот феномен в следующем отчете.
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