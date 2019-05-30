Кремль ждёт разъяснений от ВЦИОМ по поводу падения рейтинга Путина

В Кремле обратили внимание на последний опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения, согласно которому рейтинг доверия к президенту Владимиру Путину упал до исторического минимума, но ждут по этому поводу разъяснений от социологов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, "есть много разных рейтингов", и если согласно одному из них доверие к Путину упало, то согласно другому электоральная поддержка президента наоборот выросла. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что в Кремле ждут "анализа уважаемых специалистов о том, как может падать уровень доверия, но расти электоральный рейтинг".

При этом заявлению Пескова противоречат результаты апрельского исследования "Левада центра", согласно которому электоральный рейтинг Путина тоже упал: в апреле за действующего президента готовы были голосовать 55 процентов россиян, что на 15 процентов меньше, чем годом ранее.

Песков также прокомментировал новые данные Росстата, свидетельствующие о падении доходов населения. В конце мая ведомство опубликовало итоги исследования "Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств" за последний квартал 2018 года. Согласно документу, почти каждому второму россиянину хватает денег только на еду и одежду - другие товары он позволить себе не может.

Песков заявил, что этот "процесс вызывает обеспокоенность". При этом он добавил, что "не всегда можно понять ту или иную информацию" и призвал "с осторожностью относиться к статистическим данным". По его словам, "иногда показатели весьма волатильны" и их корректировка происходит "прямо на следующий день".