Жизнь "на раёне". Эфир в 21:05

Большинство горожан в России живет "на раёне", в жилых массивах далеко от центра городов. Но обладают ли эти кварталы и дворы своим лицом, идентичностью? Как раскрыть потенциал городской периферии и сделать спальные районы - жилыми?

Гости программы - урбанист Алексей Новиков и Алена Шляховая, куратор проекта «Дворулица». Эфир в 21:05.