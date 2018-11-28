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Археология

Жизнь "на раёне". Эфир в 21:05

Визуализации проекта "Дворулица"

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Как переустроить городскую периферию?

Большинство горожан в России живет "на раёне", в жилых массивах далеко от центра городов. Но обладают ли эти кварталы и дворы своим лицом, идентичностью? Как раскрыть потенциал городской периферии и сделать спальные районы - жилыми?

Гости программы - урбанист Алексей Новиков и Алена Шляховая, куратор проекта «Дворулица». Эфир в 21:05.

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Археология. Будущее", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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