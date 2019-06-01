Бывший губернатор Ивановской области задержан по делу о коррупции

Бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова задержали по подозрению в коррупционном преступлении, сообщает "Интерфакс" со со ссылкой на представителя Следственного комитета. Других подробностей в ведомстве не рассказали.

Ранее сообщалось, что Конькова, который сейчас является депутатом областной думы, подозревают в причастности к мошенничеству при выделении бюджетных средств компании "Ивановский бройлер". Сумма составляет 750 миллионов рублей.

Павел Коньков занимал пост губернатора Ивановской области с 2013 по 2017 годы.