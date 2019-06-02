Сгрузить и уехать. Нелегальные свалки Новой Москвы

В Московской области в прошлом году закрыли несколько крупных свалок. Пока власти решают, что делать со столичными отходами, жители Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) столкнулись с тем, что мусоровозы неустановленных компаний оставляют тонны мусора рядом с населенными пунктами.

Они стараются побыстрее уехать, но иногда грузовики застревают в полях на нелегальных свалках.

​Бутовский лес и Первомайское



Камера обводит кучи мусора. С одной стороны, через Бутовский лес (относится к Новой Москве) виднеется штаб Службы внешней разведки, с другой, через МКАД – многоэтажки района Ясенево, на юге "старой Москвы". Мусор cвален у опушки Бутовского леса, места отдыха москвичей поле с кольцевой автодороги, вываливали отходы, и уезжали. 25 мая один из мусоровозов застрял. Отчаявшись его вытащить, те, кто был в машине, скрутили номера и убежали. На видео полиция ТиНАО осматривает место преступления.



По словам жителей поселения Первомайское Новой Москвы, с которыми поговорил корреспондент Радио Свобода, такое происходит постоянно и началось все это в апреле нынешнего года. Ночью грузовики вываливают мусор либо в полях рядом с деревнями, либо прямо на дорогах, и уезжают. В Первомайском, как и в Бутовском лесу, два грузовика застряли на поле, где сбрасывали мусор. Был ли кто-то задержан, выяснить не удалось: пресс-служба УВД ТиНАО не ответила на просьбу дать комментарий Радио Свобода.

Первомайское – поселение в получасе езды от МКАД. Здесь живут 8 тысяч человек и находится 28 поселков. Между ними – поля, лес и дороги, которые и облюбовали преступники.



Жители рассказывают, что мусор – разный. И строительные, и бытовые отходы. Некоторые кучи начали поджигать неизвестные: возможно, чтобы освободить место для новых. Почему такое начало происходить именно сейчас, жители не знают. Предполагают, что это может быть вызвано закрытием свалок в Московской области.



Местная активистка Евгения Ютаева рассказалывает, что жители Первомайского собрали несколько сотен подписей под обращением в прокуратуру и другие надзорные органы с требованием пресечь незаконные свалки. Обращение есть в распоряжении редакции, в нем говорится, что полиции не удается решить проблему.

Жители Первомайского перекапывают съезды с дорог на поля тракторами и ставят бетонные блоки, организуют ночные дежурства.



– Нас было пять человек на двух машинах. Мы начали в десять вечера. В самом начале к нам подъехала Росгвардия, спросили наши документы, зачем мы здесь стоим. Сказали, что тоже ищут нелегальных мусорщиков. Мы простояли до четырех утра, но в этот день было всё тихо. В нашу сторону эти машины не поехали, зато появилась свалка в другой части Первомайского. Ходят слухи, что впереди мусоровозов едет легковая машина, которая смотрит, чтобы всё было в порядке, – рассказывает Радио Свобода участница ночного дежурства, пожелавшая сохранить анонимность.



На ликвидацию нелегальных свалок муниципальные депутаты Первомайского выделили два с половиной миллиона рублей.



Другие поселения



Илья Сорокин, администратор сообщества "Река Ликова. Экологическая катастрофа" рассказывает, что нелегальные свалки на территории Новой Москвы возникали и раньше.



– У нас сейчас сваливают грунт на месте, на котором будет метро "Пыхтино" [поселение Внуковское]. Это потом придется разгребать Метрострою. Туда проложена дорога, ночью её никто не контролирует. Мусор тоже завозят, но редко. По большей части откуда-то везут грунт. Тысячи машин с грунтом ранее вывалили в Барановский пруд у реки Ликовы. Свалки бытового мусора разрастались в полях у деревни Марушкино. Это продолжалось долго, пока с проблемой не стала бороться местная администрация, теперь мусор оттуда вывозят. Сваливают мусор по ночам, камер на дорогах оказывается недостаточно, чтобы установить, кто этим занимается, – говорит Сорокин.

Житель Троицка Павел Кулюхин также рассказал о том, как нелегальные свалки появляются в этом районе. Рядом с Троицком есть частная свалка. Вонь от неё идет в сторону одного из микрорайонов, жители города пишут жалобы: у её хозяина не все в порядке с документами.



– В июне 2018 года суд вынес решение о том, что деятельность свалки – незаконна, так как участок используется не по целевому назначению. Когда её хозяин понял, что свалку ему придется куда-то вывезти, он нанял неких людей, которые по ночам вывозили мусор и наваливали по всему Краснопахорскому и Щаповскому поселениям [также Новая Москва]. В лесах, рядом с деревнями, на обочинах. Их поймали, но хозяину свалки удалось представить себя обманутым, – рассказывает Кулюхин.



А потом свалка рядом с Троицком вскоре возобновила работу.



Бывший замглавы Росприроднадзора, лидер движения "Зеленая инициатива" Олег Митволь отметил в разговоре с Радио Свобода, что на данный момент лицензии на работу с отходами выданы большому числу компаний. Они имеют право заключать контракты на вывоз мусора, но неизвестно, как они его утилизируют. Такие компании могут назначать очень низкие цены за утилизацию мусора, а затем – сваливать его где придется.



В администрации поселения Первомайское Радио Свобода предложили обратиться за комментариями в префектуру ТиНАО. Там попросили прислать вопросы по электронной почте, но, на момент публикации текста, ответ не предоставили.