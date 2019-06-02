Полный чемодан пиявок, шайба для слепых и суеверные атеисты

1. Канадская полиция задержала в аэропорту Торонто следовавшего рейсом из России Ипполита Бодунова с полным чемоданом медицинских пиявок. Чемодан Бодунов перевозил в ручной клади, пиявок в нём было ровным счётом 4788. Их обнаружила по запаху полицейская собака. Все пиявки до единой, как ни удивительно, выжили. Произошло это ещё в октябре, но в прессу попало только сейчас, когда Бодунову был вынесен приговор — 15000 долларов штрафа, то есть в среднем чуть больше 3 долларов за пиявку. Рыночная их цена — от 8 до 20 долларов за штуку. Канадские власти утверждают, что это первый в истории страны случай массовой контрабанды пиявок.

2. Если торговая война между США и Китаем будет продолжаться нынешними темпами, мир вскоре может остаться без мобильных телефонов, да и вообще без электроники. На прошлой неделе правительство США запретило всем американским компаниям сотрудничать с фирмой Huawei. Запрет затрагивает как поставщиков ключевых деталей для приборов Huawei (Qualcomm, Broadcom, Intel, Nvidii, AMD, Seagate и т. д.), так и Google, поставляющий для китайских телефонов операционную систему Android). К вынужденному бойкоту, очевидно, опасаясь американских санкций, присоединились и неамериканские компании, например, один из ведущих в мире разработчиков микрочипов. Huawei уже заявил, что у него готова собственная операционная система, которую фирма начала разрабатывать при первых серьезных трениях между США и Китаем в 2012 году. Но китайские специалисты подсчитали, что для создания и массового производства собственных микропроцессоров стране понадобится около 10 лет. Производство на заводах Huawei уже сильно замедлилось и в будущем может полностью остановиться, что способно подкосить всю китайскую индустрию высоких технологий (и привести к резкому подорожанию «умных» устройств во всём мире). Но и у китайцев есть козырь в рукаве: власти КНР недвусмысленно намекают, что могут полностью остановить экспорт необходимых для производства высокотехнологичной продукции редкоземельных элементов. Китай обладает 30% всех разведанных редкоземельных элементов на Земле и отвечает за 70% от их общемировой добычи. В перспективе другие страны — например, Бразилия и Вьетнам в общей сумме обладают такими же запасами, как КНР. Но чтобы начать добывать эти элементы в других странах в тех же объемах, в которых это сейчас делается в Китае, потребуются огромные вложения денег и несколько лет времени.

3. За последние 10 лет количество книг, которые студенты берут в университетских библиотеках по всему миру, сократилось в 3-4 раза. Можно было бы списать это на то, что теперь вместо того, чтобы брать бумажные книги в библиотеке, студенты покупают (или незаконно скачивают) их электронные версии. Но это объяснение, к сожалению, не работает. Во-первых, количество книг, которые берут читатели в обычных, не университетских, библиотеках, не падает, а, наоборот, растёт. Так что некоторые комментаторы предлагают альтернативное объяснение. Существует теория, что к чтению нужно приучать в детстве — человек, который не читал, когда он был школьником, вряд ли начнет это делать в более взрослом возрасте. А согласно недавнему исследованию, с появлением смартфонов и компьютерных игр дети и подростки стали тратить гораздо меньше времени на чтение: так, в 1976 году 60% старшеклассников каждый день читали какую-нибудь книгу или журнал. В 2016 году таких было только 16%.

​4. Британские ученые (да, это они) провели опрос нескольких тысяч людей в шести странах (Великобритании, США, Бразилии, Дании, Китае и Японии) на связанные с религией темы, и обнаружили, что большинство атеистов, хоть не верит в бога, верит в разнообразные сверхестественные феномены и потусторонних существ. Больше всего верящих в потустороннее атеистов нашлось в Китае — там таких целых 90%. В остальных пяти странах их доля примерно одинаковая и колеблется от 55% (США) до 66% (Япония).

5. До нашего времени сохранилось огромное количество древнеримских амфитеатров. Их можно найти по всему Средиземноморью, причем многие из них пережили масштабные землетрясения, отделавшись лишь сравнительно легкими повреждениями - при том, что здания вокруг них были разрушены полностью. Ученые из Университета Экс-Марсель во Франции утверждают, что разгадали загадку сохранности амфитеатров — по мнению ученых, их специфическая форма служит своего рода «плащом-невидимкой», заставляя сейсмические волны обходить подобные здания стороной, не причиняя им вреда. По мнению французских специалистов, подобные структуры можно строить в районах, где часто происходят землетрясения, и при первых признаках природной катастрофы эвакуировать людей в их центр, где они будут находиться в безопасности.

6. В Канаде изобрели шайбу для слепых. Матчи между командами, состоящими из незрячих игроков, проводятся Северной Америке уже около 40 лет, существуют американская и канадская Ассоциации слепого хоккея, а в 2010 году правила стандартизировали. До сих пор слепые игроки играли пустой стальной шайбой, заполненной шариками. Но такая шайба, во-первых, опасна, во-вторых, ей не слишком удобно играть, а в-третьих, она не издает звуков, когда неподвижно лежит на льду или летит в воздухе — последнее создаёт серьезные неудобства для вратарей. Новая шайба сделана из полимеров и начинена электроникой, издающей постоянный писк, похожий на писк пожарной сигнализации. «Задача сделать звук приятным перед нами не стояла», — говорит её изобретатель. Впрочем, звук можно настраивать через приложение на смартфоне.

7. Испанские ученые из Института биологических исследований в Барселоне обнаружили, что внутренние и внешние органы имеют собственные циркадные ритмы (то есть изменения в интенсивности биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи), которые работают независимо от мозга. Раньше считалось, что всеми циркадными ритмами организма управляет гипоталамус, но испанским ученым, экспериментировавшим на мышах, удалось отключить их «центральные часы» в мозгу, а потом по отдельности активировать разные органы. Оказалось, что органы мышей, такие, как печень и кожа, подстраивали проходящие в них биохимические процессы под время дня и реагировали на изменение интенсивности света. Теперь исследователи хотят установить, как внутренние часы разных органов взаимодействуют между собой, и могут ли они передавать друг другу информацию.



8. Женщины любят погорячее. Или потеплее. В общем, многие исследования показывают, что женщины чувствуют себя комфортно при более высокой температуре воздуха, чем мужчины. Но, оказывается, не только чувствуют — эксперимент, проведенный немецкими учеными, показал, что способность женщин решать задачи на сообразительность растет с повышением температуры, а мужчин — наоборот, падает. Более 500 студентов обоих полов делали вербальные и математические тесты в комнате с температурой воздуха, которая изменялась в диапазоне от 16 до 33 градусов Цельсия. Выяснилось, что большинство женщин лучше всего справляется с тестами при самых высоких температурах (30-33 градуса Цельсия), а большинство мужчин продемонстрировало наилучшие результаты при самых низких (16-20 градусов Цельсия).

9. Инженеры из Университета Сан-Диего (мужчины) изобрели «умную» нарукавную повязку, которая охлаждает кожу. Причем не просто охлаждает, а поддерживает её температуру на одном и том же комфортном уровне, независимо от температуры снаружи. Повязка — лишь первый шаг, теперь инженеры хотят сделать охлаждающий жилет, надев который, можно будет обойтись без кондиционера даже в самую сильную жару.

10. Немецкие ученые из Института Метаболизма имени Макса Планка смогли изменить способ, которым печень мышей перерабатывает жиры, так, что у мышей, несмотря на очень нездоровую еду, которой их кормили, не развились, в отличие от контрольной группы, ни ожирение, ни диабет. Ученые надеются, что их открытие поможет предотвратить диабет у людей, но предупреждают, что никакой гарантии этого нет — не всё, что работает на мышах, работает и на людях.