Суд в аннексированном Россией Крыму приговорил 25-летнего местного жителя Эдема Кадырова к 4 годам лишения свободы за службу в украинском добровольческом батальоне. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Согласно утверждению следствия, Кадыров в 2016 году вступил в формируемый Батальон имени Номана Челебиджихана, действовавший в Херсонской области Украины. По утверждению следствия, крымчанин должен был охранять объявившего о создании батальона бывшего вице-премьера Крыма Ленура Ислямова. Тот заявлял в январе, что с Эдемом Кадыровым не знаком.

Кадыров был задержан в январе в Крыму. Тогда же суд на полуострове приговорил к колонии за службу в батальоне имени Челебиджихана ещё одного местного жителя, 24-летнего Февзи Саганджи. Он получил 10,5 лет.

Батальон имени Челебиджихана — добровольческое объединение, о создании которого было объявлено в 2014 году преимущественно из крымских татар для охраны приграничных с Крымом районов контролируемых властями Киева территорий Украины. Батальон должен быть создан в составе Национальной гвардии Украины, но пока что существует только на уровне заявлений, отмечает издание "Крым.Реалии".