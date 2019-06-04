Президент США во второй день визита обсудит "Брекзит" и экономику

Дональд Трамп во вторник встретися с бизнесменами и обсудит деловые связи между США и Великобританией, а также экономический климат на фоне напряжённых отношений в торговле с Китаем. Тем временем, как отмечает "Голос Америки", в Лондоне продолжатся многотысячные акции, участники которых высмеивают президента США.

Вечером в понедельник, 3 июня, состоялся торжественный приём в его честь президента США и его супруги в Букингемском дворце. Дональд Трамп высоко оценил "вечную дружбу" между Великобританией и США. Он говорил о мужестве британского народа во время Второй мировой войны и назвал королеву "великой женщиной". Королева Елизавета II в своей речи говорила о Второй мировой войне и сотрудничестве между двумя странами.

Визит Трампа приходится на 75-ю годовщину высадки союзников в Нормандии, и президент США примет участие в торжестве по этому случаю во время визита.

На торжественном приёме присутствовали члены королевской семьи, в том числе принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кейт, премьер-министр Британии Тереза Мэй и члены ее правительства, сообщает Би-би-си.

Американские СМИ отмечают, что Трамп, известный своими консервативными взглядами, перед визитом охарактеризовал мэра Лондона Садика Хана, принадлежащего к левому лагерю, как “безнадежного лузера, которому следует уделять внимание проблеме преступности в своем городе, нежели моей персоне“. Как сообщает корреспондент Радио Свобода в США Евгений Аронов, глава Белого дома также схлестнулся с репортерами по поводу эпитета “противная девчонка“, которым наградил супругу принца Гарри герцогиню Сассекскую (Меган Маркл). Не упустил Трамп и возможности уколоть своего главного недоброжелателя среди американских СМИ, заметив, что, к сожалению, CNN является для американцев основным источником информации о его поездке в Великобританию.

Вместе с тем, отмечают комментаторы, Трамп, несмотря на свои многократно высказанные симпатии к Брекзиту, воздерживается пока что от прямого вмешательства в британскую политику. Так, он не назначил личных встреч с двумя главными адептами выхода Британии из Европейского Союза — бывшим министром иностранных дел Борисом Джонсоном, наиболее вероятным преемником Терезы Мэй на посту премьер-министра, и Найджелом Фаражем, чья партия Brexit увеличила на последних евро-выборах свое представительство в Европейском парламенте.

Обозреватели указывают на разительный контраст между нынешним и прошлогодним визитом в Британию американского президента, во время которого он публично в интервью бульварной газете грубо отчитал Терезу Мэй за отказ следовать его советам по Брекзиту. "Визит проходит исключительно успешно, – написал Трамп в твиттере.– Ее величество и вся королевская семья – замечательнейшие люди. Отношения Америки с Соединенным королевством крепки. С протестами на настоящий момент не сталкивался, но уверен, что распространители фейковых новостей будут их упорно разыскивать".

В заявлении Белого дома, выпущенном вскоре после речи Трампа на банкете, говорится, что одна из целей его визита – развитие торговых связей с Британией с помощью заключения с ней торгового соглашения.

"Соединенное Королевство – один из крупнейших рынков для американского экспорта и один из основных поставщиков товаров в США", – говорится в заявлении.