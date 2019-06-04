Бывший замглавы СК по Москве Никандров вышел из колонии по УДО

Бывший заместитель начальника Главного следственного управления по Москве Денис Никандров, осужденный за взятки в особо крупном размере и давший показания на своего руководителя Александра Дрыманова, условно-досрочно освободился из исправительной колонии. Как сообщил сегодня ТАСС его адвокат Павел Черняк, Никандров уже покинул ИК-13 Нижнего Тагила, где отбывал наказание.
24 мая районный суд удовлетворил ходатайство защиты Никандрова об условно-досрочном освобождении.
У Никандрова появилась возможность просить суд об УДО после того, как Верховный суд России изменил категорию преступления с особо тяжкого на тяжкое.
В августе прошлого года суд приговорил Дениса Никандрова к пяти с половиной годам колонии строгого режима по делу о взятке, полученной высокопоставленными офицерами Следственного комитета от криминального авторитета. Никандров также был лишен звания генерал-майора.
Суд проходил в особом порядке без исследования доказательств, поскольку Никандров признал вину и заключил сделку со следствием. Он рассказал следователям о том, что заплатил почти 10 тысяч евро своему начальнику генералу Дрыманову за содействие в назначении на должность и общее покровительство по службе.
- Дрыманов был арестован. Месяц назад следствие выдвинуло окончательное обвинение в коррупции в отношении бывшего главы Следственного комитета по Москве . Оно касается двух эпизодов получения взятки, в том числе за освобождение из СИЗО и смягчение обвинения соратнику криминального авторитета. При этом генерал в отставке Александр Дрыманов вины не признает.
- Денис Никандров, а также глава управления собственной безопасности московского Следственного комитета Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов были арестованы в июле 2016 года. Их обвинили в получении крупной взятки от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого) в обмен на прекращение уголовного преследования.
- Шакро Молодой был осужден на 9 лет и 10 месяцев колонии в марте 2018 года.
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