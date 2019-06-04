Бывший замглавы СК по Москве Никандров вышел из колонии по УДО

Бывший заместитель начальника Главного следственного управления по Москве Денис Никандров, осужденный за взятки в особо крупном размере и давший показания на своего руководителя Александра Дрыманова, условно-досрочно освободился из исправительной колонии. Как сообщил сегодня ТАСС его адвокат Павел Черняк, Никандров уже покинул ИК-13 Нижнего Тагила, где отбывал наказание.

24 мая районный суд удовлетворил ходатайство защиты Никандрова об условно-досрочном освобождении.

У Никандрова появилась возможность просить суд об УДО после того, как Верховный суд России изменил категорию преступления с особо тяжкого на тяжкое.

В августе прошлого года суд приговорил Дениса Никандрова к пяти с половиной годам колонии строгого режима по делу о взятке, полученной высокопоставленными офицерами Следственного комитета от криминального авторитета. Никандров также был лишен звания генерал-майора.

Суд проходил в особом порядке без исследования доказательств, поскольку Никандров признал вину и заключил сделку со следствием. Он рассказал следователям о том, что заплатил почти 10 тысяч евро своему начальнику генералу Дрыманову за содействие в назначении на должность и общее покровительство по службе.