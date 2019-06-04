Время Брежнева в системе Путина

В 2019 году исполняется 55 лет со времени прихода Леонида Брежнева к власти в СССР. Опрашиваемые "Левада-центром" россияне год за годом высоко оценивают время правления генерального секретаря ЦК КПСС (1964 - 1982) . В 2016 году число тех, счиатал что оно дало"Больше хорошего, чем плохого" достигло 51%. В 1994 аналогичный ответ давали 36%, а 33% были уверены, что "не принесло ничего особенного". С Леонидом Брежневым может конкурировать только Владимир Путин, с 70% одобрения в том же опросе.

Когда жизнь была россиян была лучше? В 2017 году 32% были уверены, что при Путине и 29% - при Брежневе. Видимо, многими забыты дефицит элементарных продуктов и товаров, очереди на жилье и покупку автомашин, ограничения на выезд за границу и преследования инакомыслящих, вторжение СССР в Чехословакию и война в Афагнистане. В 2019 году 24% опрошенных "Левада-центром" были полностью согласны, а 24% частично согласны с тезисом, "было бы лучше, если бы в стране все оставалось так. как было до начала "перестройки" (до 1985 года)."

В чем причина такой популярности Леонида Брежнева? Как опыт Брежнева инкорпорирован в политическую систему при Путине? Обсуждают профессор Бременского университета, автор только что опубликованной биографии "Леонид Брежнев. Величие и трагедия человека и страны" Сюзанна Шаттенберг и историк, председатель Вольного исторического общества Никита Соколов.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир 4 июня в 2019.