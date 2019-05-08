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Археология

Афганский синдром. Эфир в 21:05

Вывод советских войск из Афганистана, 1988 год

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Кто боится «Братства» Лунгина?

Фильм Павла Лунгина «Братство» о последних днях афганской войны еще до выхода на экраны вызвал ожесточенные споры. Ветеранские организации и патриотическая общественность не хотят видеть грязную сторону войны. Что российское общество помнит об этой войне, закончившейся тридцать лет назад, и помнит ли оно ее вообще?

Гости программы - режиссер Павел Лунгин и преподаватель ВШЭ Григорий Лукьянов. Эфир в 21:05.

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