Афганский синдром. Эфир в 21:05

Фильм Павла Лунгина «Братство» о последних днях афганской войны еще до выхода на экраны вызвал ожесточенные споры. Ветеранские организации и патриотическая общественность не хотят видеть грязную сторону войны. Что российское общество помнит об этой войне, закончившейся тридцать лет назад, и помнит ли оно ее вообще?

Гости программы - режиссер Павел Лунгин и преподаватель ВШЭ Григорий Лукьянов. Эфир в 21:05.