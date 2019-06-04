На станции Шиес произошли столкновения активистов и ОМОНа

На станции Шиес в Архангельской области, где власти собираются строить мусорный полигон, произошли столкновения между противниками свалки и бойцами ОМОНа. Об этом сообщает издание "7х7" и активисты в сообществе "Поморье – не помойка".

Охрана стройплощадки попыталась заново возвести забор, который ранее разобрали участники протестов. Активисты в ответ встали в проёме, не давая продолжить работы. Они настаивают, что сегодня истёк срок действия договора, который разрешает строительство.

Охрана, полиция и ОМОН стали силой вытеснять противников полигона. Задержаны несколько человек.

В минувшее воскресенье в Сыктывкаре прошёл митинг против строительства экотехнопарка "Шиес", которое активисты считают незаконным. По официальным данным, на мероприятии присутствовало 7 тысяч человек.