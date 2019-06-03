"Путин объявил войну!" Шиес, мусорный полигон и новые протесты

Митинг против строительства полигона для московского мусора на Шиесе 2 июня стал самым массовым за последние десять лет в Сыктывкаре. По разным подсчетам в акции приняли участие от пяти до восьми тысяч человек. Протестующие требовали отставки президента Владимира Путина, а также главы Республики Коми Сергей Гапликова, губернатора Архангельской области Игоря Орлова и мэра Москвы Сергея Собянина.

​"Мы с вами уже другие, и пусть в Москве услышат это"

– Позор! – начали скандировать люди после слов первого выступающего. На сцене – активист, член правления организации "Комитета защиты Вычегды" Виктор Вишневецкий. Он рассказал собравшимся, как на станции Шиес охранники избивают людей, а полиция их не защищает. Последний такой конфликт произошел в конце мая, когда охрана попыталась начать снос лагеря активистов на полигоне.

Вишневецкий в очередной раз отметил, что в случае, если полигон на Шиесе построят, будет отравлен воздух и вода в северных ручьях и реках Коми и Архангельска – Шиес находится на границе двух регионов. Активист призвал отправить в отставку губернаторов регионов Сергея Гапликова и Игоря Орлова, а также мэра Москвы Сергея Собянина.

– Где руководство Сыктывкара, где Гапликов? – выкрикнул кто-то из толпы.

– В отставку! – хором стали кричать люди.

– Если мы отстоим Шиес, мы отстоим Север, если мы отстоим Север, мы спасем Россию! – подхватил настроение толпы Вишневецкий.

– Мы вместе! – начали скандировать люди.

Следующим на сцену вышел эко-активист Алексей Беляев. Он рассказал о том, что поездка на Шиес совершенно изменила его и призвал людей заняться раздельным сбором мусора.

– Я видел, как бьют эко-активистов на Шиесе, видел беззаконие, которое там творится, я стал другим. Я не могу относится с уважением к полицейским, которые на Шиесе. 10 мая там людей таскали по бетону, избивали, а полиция стояла в стороне. Вы видели задержание [активистки из Урдомы] Анны Шекаловой, 29 мая к поезду ее одну вели в окружении двадцати полицейских. Она что, рецидивист? Я предприниматель, я смирился с тем, что бизнес душат налогами, мои родители возмущались пенсионной реформой, которой нагнули всю Россию. Но Шиес нас добил! – возмутился он.

– Путина в отставку! – закричали из толпы.

– Мы за раздельный сбор, мы готовы на это! Надо строить перерабатывающие заводы, – продолжил выступление Беляев. – Мы требуем остановить стройку, вывезти технику и рекультивировать землю на Шиесе. Север не помойка! Мы с вами уже другие, и пусть они, там в Москве, слышат это.

На митинге в Сыктывкаре выступил и Игорь Тальков-младший – сын известного певца Игоря Талькова, убитого в 1991 году во время концерта.

– У меня есть друзья, у которых есть идеи по переработке мусора, но их разработки не проходят, идет тотальный геноцид народа, – сказал Тальков-младший.

– Кремлю позор! – стали скандировать в толпе

Игорь Тальков исполнил песню отца "Я вернусь" и призвал людей быть свободными. На следующий день после митинга он отправился на Шиес, чтобы выступить там с концертом перед активистами.

Представители ветеранских организаций Сыктывкара перед выступлением попросили людей приспустить флаги, чтобы они могли увидеть всех.

– Мусорный полигон можно остановить сегодня. Единственное, чего они боятся, это большого количества людей. Сейчас там 40-50 человек, потому что воскресенье, а завтра там останется 10-15 человек, и избиения продолжатся, – обратился к митингующим Михаил, один из них. – Я сам стоял у экскаватора, останавливал его, а за моей спиной стояли люди. Готовы ли вы встать за моей спиной?

– Да! – закричала в ответ толпы.

– Женщины, вытащите мужчин за пороги домов, пусть едут на Шиес. Я рад, что Сыктывкар сегодня проснулся. Всего два процента населения делают историю, и мы сделаем историю, давайте пойдем туда. Я буду под андреевским флагом, проходите ко мне и записывайтесь на Шиес! – призвал людей записаться на поездку к полигону Михаил.

– Нас хотят вытеснить отсюда московские холуи, фигу им, это наша земля! Надо приехать на Шиес, поставить палатку прямо там и сказать "Это моя земля". ЧОПовцы ходят там как СС в этой черной форме. Один идешь, и они ходят за тобой по десять человек, окружают женщин, просто трусливые псы. Позор им! – выкрикнул Пётр, другой представитель ветеранской организации.

– Позор! – закричали люди. Народ поднял флаги.

Одним из самых ярких выступлений на митинге стало выступление юриста Андрей Никулина.

– Мы видим, что на Шиесе высшей властью санкционировано применение силы, чтобы разгонять мирный протест. Это говорит о том, что Владимир Путин, верховный главнокомандующий, объявил Республике Коми войну, – заявил он. – Именно он является самым большим сторонником строительства мусорного полигона на Шиесе, именно им это инициировано. И мы должны потребовать в первую очередь именно его отставки, без этого ничего не изменится. Посмотрите, как власть не уважает нас – они скупали газету, которая должна была оповестить всех вас о сегодняшнем мероприятии, чтобы никто не узнал что мы собираем митинг. Весь мир и вся Россия следит за сегодняшними мероприятиями. Я знаю, что даже здесь присутствуют представители администрации президента, присланные из Москвы, но они боятся выйти сюда и сказать о своей подлинной позиции.

Никулина поддержал депутат госсовета Коми от КПРФ Олег Михайлов.

– Кто является главными людьми, которые должны в первую голову стараться, чтобы этот полигон никогда не был построен? – спросил он и сам ответил: – Конечно это руководство нашей республики. Но целый год они не просто замалчивают эту проблему, а всеми силами пытаются задушить народный протест против этой свалки!

– Позор! – закричали в толпе.

– Фракция КПРФ внесла в Государственный совет Коми предложение о референдуме, чтобы навсегда закрыть границы республики для мусора из других регионов, в том числе из Москвы, но фракция "Единой России" вместе со своими сателлитами отклонила это предложение, – продолжил Михайлов. – Я уверен, мы с вами можем победить, отправить Гапликова с его подручными в отставку, избрать нормальных руководителей, которые не будут превращать республику в московскую колонию.

Депутат призвал членов "Единой России" выходить из партии и ехать на Шиес, чтобы бороться против строительства полигона вместе с активистами.

Митинг в Сыктывкаре длился два часа. В завершении собравшиеся единогласно приняли резолюцию, в которой потребовали ввести раздельный сбор мусора на территории республики, провести референдум о запрете ввоза мусора из других регионов, прекратить работы по строительству полигона на станции Шиес, привлечь к суду охранников ЧОП "Гарант безопасности", избивавших людей, а также немедленной отставки президента Владимира Путина, губернаторов Сергея Гапликова и Игоря Орлова и мэра Москвы Сергея Собянина.

Отвлекающие маневры: воровство газет, бесплатное мороженое и успокаивающие сюжеты

Митинг 2 июня стал самым массовым в Сыктывкаре за все время протеста против строительства полигона на станции Шиес. По разным подсчетам на него пришли от пяти до восьми тысяч человек. Выделенная городом площадка в Мичуринском парке не вместила всех протестующих: люди стояли даже за сценой, а некоторые – за спорткомплексом "Северная Олимпия", они вовсе не видели выступающих, но поддерживали лозунги.

Власти Сыктывкара отказались предоставить митингующим главную площадь города – Стефановскую. В тот же день в столице Коми проходили сразу несколько спортивных и развлекательных мероприятий: где-то даже организовали бесплатную раздачу мороженого и кваса. Информационное агентство "Комиинформ", принадлежащее правительству Коми, объявило о бесплатном джазовом концерте, начало которого совпадало по времени с митингом.

За неделю до митинга региональное отделение КПРФ России выпустило в печать спецвыпуск газеты "Правда в Коми", посвященный ситуации на станции Шиес, и рассказывающий, чем полигон для московского мусора грозит сыктывкарцам. Издание вышло 100-тысячным тиражом, в нем была инструкция о том, как волонтеры могут добраться до Шиеса и объявление о митинге 2 июня. За два дня до этого в соцсетях появилась информация о том, что региональное отделение партии "Единая Россия" предлагает людям за деньги вынимать газеты из почтовых ящиков. За каждый сданный номер обещали платить по два рубля:

"Ее много, так что насобирать можно ОЧЕНЬ много. Смотрите во всех магазина, но главное это потовые ящики многоквартирных домов. Прямо идите по подъездам и вытаскиваете с ящиков" (орфография сохранена – РС), – такие инструкции он давал в чате "ВолонтерЫЫ".

На саму станцию Шиес 31 мая, спустя десять месяцев после начала стройки, вертолетом отправили журналистов провластных СМИ из Архангельской области. Журналисты из подобных правительственных изданий Республики Коми привезли на автобусе. Программа "Вести Коми" 1 июня выпустила сюжет, в котором утверждалось, что съемочная группа телеканала"Россия 1" побывала на строящемся полигоне "одной из первых".

– Мы, может быть, допустили небольшую ошибку и создали… информационный вакуум, который заполнился слухами, домыслами. Мы были так уверены в безопасности нашего проекта, что не рассчитывали на такой результат, – рассказал в сюжете заместитель руководителя ГБУ города Москвы "Автомобильные дороги" Владимир Запорин. Эта компания арендовала часть территории возле станции Шиес, на которой ведет работы по строительству полигона компания "Технопарк". По данным информационной базы СПАРК, в конце 2018 года "Автомобильные дороги" заключили договор с ЧОП "Гарант безопасности" на сумму более 1 миллиарда рублей, что стало самой крупной сделкой в истории существования частного охранного предприятия.

Телеканал "Россия 1", первый выпустивший сюжет о строительстве полигона, ничего не рассказал о нападениях охранников на активистов, которые начались еще 10 мая. (Тогда в результате стычек пятеро активистов получили серьезные травмы и оказались в больнице, более десяти задержала полиция).

По сообщениям активистов, дежурящих на Шиесе, в день приезда правительственных журналистов на станции поставили информационную палатку, где вывесили картинки из презентации проекта экотехнопарк "Шиес", обещавшей, что мусор сначала будут измельчать в шредере, а только потом сортировать. Но не объяснявшей, как это возможно. Охранники ЧОП "Гарант безопасности" сняли балаклавы и стали вежливыми и предупредительными.

– Мне, журналистам изданий "7х7" и "МБХ-медиа" не дали пообщаться с представителями компании-застройщика. Охранники огородили территорию стройки и никого не пускали, пока вертолет с журналистами не улетел, – рассказал корреспондент издания "29.ру" Ярослав Вареник.

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Строительство полигона для московского мусора началось в конце июля 2018 года. Станция Шиес, где идут работы, находится на заболоченной возвышенности, откуда в северные реки стекает 141 ручей.

Здесь на площади в 3 тысячи гектаров планируется складировать до 2,3 миллиона тонн несортированных отходов ежегодно. Брикеты из прессованного мусора собираются упаковывать в пленку, которая, по мнению экологов, утратит целостность в течение ближайших 2-3 лет из-за сильной влажности, морозов и перепадов температур. После этого в воздух попадут свалочные газы, образовавшиеся в брикетах без доступа кислорода: они отравят воздух, почву и воду. Через стекающие с Шиеса ручьи большая часть ядов попадет в реки Вычегда и Северная Двина, а оттуда – в воды Баренц-региона.

Из-за частых самовозгораний на свалках могут возникнуть крупные пожары. Менее чем в километре от Шиеса проходят семь веток газпровода компании "Газпром", нефтепровод и линия электропередач на 220 тысяч вольт, снабжающая электроэнергией как Республику Коми так и Архангельскую область.

С декабря 2018 года на станции Шиес активисты организовали круглосуточное дежурство, чтобы фиксировать нарушения со стороны строителей. С 22 февраля 2019 года активисты блокировали подвоз топлива на станцию и остановили стройку. В марте конфликт дошел до столкновений: противники стройки не пустили технику "Технопарка", начала прорываться на полигон.

7 апреля в Коми и Архангельской области состоялись массовые акции протеста против строительства полигона. Во время несогласованного митинга в Архангельске участники объявили о начале бессрочной акции на площади Ленина до тех пор, пока строительство полигона не будет остановлено. Акция длится до сих пор.