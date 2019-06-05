Урбанизм на двух колесах. Эфир в 18:05

Символом нового урбанизма в российских городах все чаще становятся велодорожки. Появляется велопрокат, проводятся велопарады, центральные улицы перекрывают для велогонок. Сами горожане используют и другие двухколесные средства: самокаты, сегвеи. Что это: дань моде, карго-культ или появление новой городской культуры? И возможно ли сделать велосипед универсальным транспортом в стране, где полгода зима?

В эфире Андрей Адельфинский, доцент МГТУ им. Н.Э. Баумана, и Дмитрий Ревинский, обозреватель сайта Skisport.ru. Эфир в 18:05