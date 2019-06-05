Следствие предъявило обвинение в убийстве бывшего ефрейтора спецназа ГРУ Никиты Белянкина одному из задержанных подозреваемых. Его имя не называется. Ранее отец убитого утверждал, что преступник сбежал из страны.

Белянкин был убит 1 июня в посёлке Путилково Московской области около Московской кольцевой автородороги. По словам очевидцев, он вступился за двух прохожих, которых избивала толпа. Известно, что бывший спецназовец применил травматический пистолет. Его стали избивать, а затем нанесли удар ножом в сердце.

Сейчас по подозрению в причастности к преступлению задержаны четыре человека, сообщает сайт Следственного комитета. Ведомство ходатайствовать об аресте всех фигурантов.