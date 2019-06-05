Следствие предъявило обвинение в убийстве бывшего ефрейтора спецназа ГРУ Никиты Белянкина одному из задержанных подозреваемых. Его имя не называется. Ранее отец убитого утверждал, что преступник сбежал из страны.
Белянкин был убит 1 июня в посёлке Путилково Московской области около Московской кольцевой автородороги. По словам очевидцев, он вступился за двух прохожих, которых избивала толпа. Известно, что бывший спецназовец применил травматический пистолет. Его стали избивать, а затем нанесли удар ножом в сердце.
Сейчас по подозрению в причастности к преступлению задержаны четыре человека, сообщает сайт Следственного комитета. Ведомство ходатайствовать об аресте всех фигурантов.
- Накануне в Москве прошла серия одиночных пикетов у здания посольства Армении. Участники требовали выдать в Россию подозреваемого в убийстве. О том, что к преступлению могут быть причастны граждане Армении, ранее заявил отец Белянкина. По его словам, эту информацию он получил от следователей, которые работали на месте убийства. Они рассказали ему, что часть участников драки, в которой погиб спецназовец, уже улетели в Ереван.
- Возможная причастность граждан Армении к убийству активно обсуждается на националистических ресурсах. Родственники и друзья Белянкина расскзаывают, что он был радикальным антифашистом. В ГРУ он был призван на срочную службу, а затем остался по контракту. После его завершения он обдумывал возможность поступить на службу в МЧС или Росгвардию.
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