Умер правозащитник и публицист Евгений Ихлов

5 июня в Москве умер правозащитник и публицист, эксперт движения "За права человека" Евгений Ихлов. Об этом сообщил бывший директор музея имени А.Д.Сахарова Юрий Самодуров.

Евгений Ихлов родился в 1959 году. Учился в Московском гидромелиоративном институт. С 1990 года – участник движения "Демократическая Россия". Участник движения против войны в Чечне. До 2016 года руководил информационно-аналитической службой движения "За права человека".

Евгений Ихлов - неоднократный гость программ Радио Свобода, автор ряда материалов для сайта Русской службы медиакорпорации.