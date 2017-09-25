Генерал Асапов: жизнь за Асада? Эфир в 21:05.

Почему растут российские потери в Сирии? - обсуждают Хассан Аль-Хури, Евгений Ихлов, Павел Фельгенгауэр
В Сирии погиб еще один российский военный – генерал-лейтенант Валерий Асапов. Ранее об этом сообщила радиостанция "Говорит Москва", а также бывшие сослуживцы Асапова. Позднее информацию о гибели генерала подтвердили в Министерстве обороны России.
Асапов, как утверждается, погиб при минометном обстреле в районе сирийского города Дейр эз-Зор. Снаряд попал в командный пункт.
По неподтвержденным данным, в 2016 году Валерий Асапов командовалодним из армейских корпусов пророссийских сепаратистов на востоке Украины.
Генерал Асапов стал пятым российским военным, о гибели которого стало известно на этой неделе. Ранее сообщалось, что в Сирии погибли Курбан Касумов, Владимир Тарасюк, а также некие "полковник и генерал" (их имена до сих пор неизвестны).
По данным Reuters, только с начала 2017 года в Сирии погибли не менее 40 российских военнослужащих и бойцов частных военных компаний. Минобороны России официально подтвердило гибель 10 военных.
Почему растут российские потери в Сирии? - обсуждают политологи Хассан Аль-Хури, Евгений Ихлов, военный аналитик Павел Фельгенгауэр.
Эфир программы "Грани времени" - в 21:05.
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