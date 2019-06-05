Движение "Голос" обратилось к ВШЭ из-за избирательной кампании проректора

Участие проректора Высшей школы экономики (ВШЭ) Валерии Касамары в выборах в Мосгордуму станет неприкрытым злоупотреблением административным ресурсом. Об этом говорится в обращении движения в защиту прав избирателей "Голос" к руководству, преподавателям и студентам ВШЭ.

Авторы обращения пишут, что "Вышка" в своей учебной и научной деятельности придерживалась политического нейтралитета. В документе указывается, что в вузе учатся и работают почти 50 тысяч человек. Часть из них – избиратели Красносельского района столицы, в котором, как ожидается, будет баллотироваться Касамара. "Голос" полагает, что потенциальный кандидат имеет возможность получить доступ к персональным данным таких избирателей и оказать на них давление.

"Голос" призвал руководтство вуза воздержаться от злоупотреблений административными ресурсами и пресекать давление на сотрудников и студентов.

Валерия Касамара опубликовала видеообращение, в котором подтвердила намерение участвовать в городских выборах. Она отвергла обвинения в злоупотреблении служебным положением и призвала своих оппонентов и политических активистов задать вопросы напрямую.

Ранее стало известно, об объединении департамента политологии с департаментом государственного управления. В ВШЭ этот шаг объяснили схожестью тематик подразделений. "Голос" допустил, что в результате реорганизации своих мест могут лишиться сотрудники, известные своей критикой в адрес Кремля.

3 июня стало известно о закрытии руководством ВШЭ студенческого ток-шоу "В точку! Персона". Это случилось после того, как организаторы решили пригласить на съёмки юриста ФБК Любовь Соболь. Она также намерена баллотироваться на выборах в Мосгордуму. Ректор вуза Ярослав Кузьминов назвал закрытие шоу не цензурой, а "редакционной политикой". При этом он утверждает, что приглашение на эфир юриста ФБК Любови Соболь не было причиной для прекращения съёмок шоу. Программой якобы были недовольны преподаватели и руководство факультета коммуникаций, медиа и дизайна.​

Ректор вуза также заявил, что приглашать "политического деятеля, находящегося в активной кампании за избрание в Мосгордуму, было бы нарушением устава университета, запрещающего политическую деятельность в его стенах".