ВШЭ расформирует департамент политической науки

Высшая школа экономики приняла решение об объединении департамента политической науки с департаментом государственного и муниципального управления. Об этом "Новой газете" сообщил научный руководитель Института государственного и муниципального управления ВШЭ Андрей Клименко. По данным организации "Голос", из-за реорганизации работу могут потерять учёные, открыто критикующие российскую власть.

Как рассказал "Новой газете" доцент департамента политической науки Александр Кынев, все курсы, которые он должен был читать в новом академическом году, на данный момент упразднены. Из-за грядущей реорганизации контракты преподавателей должны закончиться 31 августа и им нужно будет заключать новые договора.

"У “неправильных” преподавателей возникает ситуация с отменой курсов, а поскольку у них нет нагрузки, им просто не будут продлевать временный контракт до заключения постоянного", – считает Кынев.

Клименко в свою очередь настаивает на том, что в действиях руководства ВШЭ нет политических мотивов и речь идёт об обычной реорганизации работы вуза.