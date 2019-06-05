ВШЭ расформирует департамент политической науки

Высшая школа экономики приняла решение об объединении департамента политической науки с департаментом государственного и муниципального управления. Об этом "Новой газете" сообщил научный руководитель Института государственного и муниципального управления ВШЭ Андрей Клименко. По данным организации "Голос", из-за реорганизации работу могут потерять учёные, открыто критикующие российскую власть.
Как рассказал "Новой газете" доцент департамента политической науки Александр Кынев, все курсы, которые он должен был читать в новом академическом году, на данный момент упразднены. Из-за грядущей реорганизации контракты преподавателей должны закончиться 31 августа и им нужно будет заключать новые договора.
"У “неправильных” преподавателей возникает ситуация с отменой курсов, а поскольку у них нет нагрузки, им просто не будут продлевать временный контракт до заключения постоянного", – считает Кынев.
Клименко в свою очередь настаивает на том, что в действиях руководства ВШЭ нет политических мотивов и речь идёт об обычной реорганизации работы вуза.
- 3 июня стало известно о закрытии руководством ВШЭ студенческого ток-шоу "В точку! Персона". Это случилось после того, как организаторы решили пригласить на съёмки юриста ФБК Любовь Соболь. По словам ректора, студентов таким образом подготовили к "миру реальных медиа". Кузьминов назвал закрытие шоу не цензурой, а "редакционной политикой". При этом он утверждает, что приглашение на эфир юриста ФБК Любови Соболь не было причиной для прекращения съёмок шоу. Программой якобы были недовольны преподаватели и руководство факультета коммуникаций, медиа и дизайна.
- Ректор вуза также заявил, что приглашать "политического деятеля, находящегося в активной кампании за избрание в Мосгордуму, было бы нарушением устава университета, запрещающего политическую деятельность в его стенах".
- Студенческое ток-шоу "В точку! Персона" выходило на протяжении трёх лет. В марте 2018 года его гостем стал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос о скандале с депутатом Леонидом Слуцким, он сравнил жертв сексуальных домогательств с проститутками. Алексея Навального пресс-секретарь президента назвал "очень умным человеком", который замкнулся на антикоррупционной повестке.
- Позже Песков потребовал не публиковать видео ток-шоу, утверждая, что он говорил "не под запись", несмотря на то что в зале явным образом присутствовали камеры. Запись была удалена. Студенты обвинили руководство факультета в цензуре. Преподаватели позднее извинились перед студентами.
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