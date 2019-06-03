Студенческое шоу ВШЭ закрыли из-за независимой политики его авторов

Шоу "В точку! Персона", которое снимали студенты Высшей школы экономики, закрыли из-за самостоятельной редакционной политики авторов. Об этом в этом в разговоре с телеканалом "Дождь" заявил ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов.

По словам ректора, это стало подготовкой студентов к "миру реальных медиа". Кузьминов назвал закрытие шоу не цензурой, а "редакционной политикой". При этом он утверждает, что приглашение на эфир юриста ФБК Любови Соболь не было причиной для прекращения съемок шоу. Программой якобы были недовольны преподаватели и руководство Факультета коммуникаций, медиа и дизайна.

"Если кто-то хочет формировать редакционную политику сам – пожалуйста, покупайте оборудование, заявляйтесь как СМИ и вперед. Если же речь идет об учебном ресурсе, то он должен быть в рамках, которые видит руководство факультета", – заявил Кузьминов.

В конце мая стало известно, что съёмки ток-шоу "В точку! Персона", гостем которого должна была стать юрист Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Любовь Соболь, были отменены. Позже выяснилось, что руководство университета закрыло проект без объяснения причин.

Ректор вуза тогда заявил, что учебное заведение не направляло официальное приглашение Любови Соболь. Приглашать "политического деятеля, находящегося в активной кампании за избрание в Мосгордуму, было бы нарушением устава университета, запрещающего политическую деятельность в его стенах", – заявил Кузьминов.