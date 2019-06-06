В правительстве России пообещали оградить интернет-компанию "Яндекс" от чрезмерного административного давления. Об этом заявил журналистам заместитель председателя правительства Максим Акимов, комментируя сообщения о требовании ФСБ предоставить ключи шифрования. Акимов подчеркнул, что "Яндекс" очень важен для национальной экономики.

Ранее издание РБК сообщило, что ФСБ потребовала у "Яндекса" ключи для дешифровки данных пользователей сервисов "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск". Утверждалось, что спецслужба направила требование несколько месяцев назад, но компания его не выполнила, хотя по закону на это отводится не более десяти дней.​

Сервисы "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ). Согласно вступившему в силу летом 2016 года "закону Яровой", они обязаны по требованию ФСБ передавать ей такую информацию. В противном случае ресурсы могут заблокировать. Ранее за аналогичный отказ в России начали блокировать мессенджер Telegram.

В "Яндексе", комментируя информацию о требованиях ФСБ, заявили, что исполнение закона возможно без нарушения приватности данных.