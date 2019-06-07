"Бедная наша страна". Деревянный сортир у резиденции Путина

Дмитрий Демушкин с увлечением рассказывает о сносе заборов, расселении ветхих бараков, ошибках в кадастре и загрязненной речке. Он поглощен работой на посту врио администрации сельского поселения Барвихинское Одинцовского района Московской области. Работает Демушкин без малого месяц, а в начале года еще находился в колонии. В апреле 2017 года суд приговорил его к двум годам и пяти месяцам заключения, признав виновным в публикации в соцсетях фотографий с "Русского марша", на которых были баннеры с "экстремистскими лозунгами". Демушкин, являвшийся одним из организаторов марша, вину отрицал и заявлял, что все баннеры проверялись перед мероприятием полицией и никаких нареканий не вызвали. 20 февраля лидер русских националистов (все движения, которые он возглавлял, запрещены) был досрочно освобожден из лагеря в связи с частичной декриминализацией 282-й статьи.

И вот внезапный вираж судьбы. Руководить Барвихой Демушкина назначил действующий врио Андрей Ходырев. Это же назначение подтвердил и.о. главы администрации Барвихи Константин Гавриков, который, как и Ходырев, ушел в отпуск по состоянию здоровья. Работу в Барвихе лидеру националистов предложили местные коммунисты, несмотря на идеологические разногласия: Демушкин большевизму не сочувствует. Руководство КПРФ решение барвихинских коммунистов не поддержало.

Глава Одинцовского района, куда входит Барвиха, Андрей Иванов объявил назначение Демушкина незаконным. Бывший и.о. главы администрации поселка Герман Потапчук забаррикадировался в администрации и пытается опротестовать свое увольнение в судах. Демушкин работает в соседнем здании, где раньше была радиостудия. Вот видеосюжет, демонстрирующий его будни: Демушкин встречается с населением, подписывает документы, осматривает аварийное жилье. По соседству находится Ново-Огарево – главная резиденция Путина, местные жители часто видят кортеж президента, но живут в советском убожестве: разваливающиеся бараки, деревенские сортиры на улице.

Дмитрий Демушкин говорит, что общался и с богатыми жителями Барвихи. По его словам, они тоже были недовольны прежним руководством и приветствуют его назначение. В Барвихе удалось провести митинг, участники которого поддержали Демушкина. Все это может закончиться очень скоро: согласно муниципальной реформе, которая оспаривается в судах, администрация сельского поселения Барвиха в июле может быть упразднена.

Дмитрий Демушкин рассказал Радио Свобода, что в Барвихе обнаружил страну в миниатюре: чиновники-миллиардеры, нищее население, разваливающаяся инфраструктура, невероятная коррупция.

– Нужно разделить: есть Барвиха, есть Горки, есть Жуковка, есть Раздоры, спецобъекты ФСО на охраняемой территории, есть Ново-Огарево, где находится Путин. Там живут все чиновники. Но к администрации относятся еще 10 населенных пунктов. То, что мы обходим, – это Усово, там никакой элиты никогда не было. Абсолютно нищее, полуразваленное временное жилье железнодорожников, которое в 50-х годах понастроили. И земля не представляет великой ценности, в отличие от Барвихи, где она доходит до 60–70 тысяч долларов за сотку.

– Я совершенно бы не удивился, если бы все это происходило в Украине, но в путинской России такое двоевластие, да еще в двух шагах от Ново-Огарева, непостижимо. Почему еще ОМОН за вами не пришел?

Эта порочная система привела к тому, что даже богатые их стали не любить

– Пришел бы, но юридически у нас все чисто. Глава Одинцовского района городского округа Иванов заявил, что будет прокурорская проверка, но прокуратура к нам так и не явилась, потому что проверять нечего. Он отлично знает, что все решения у нас законные. C первого дня он с нами начал информационно воевать, потому что они не допускали мысли, что Демушкин может возглавлять Барвиху. Знаете, как работала власть в области? Это были безликие чиновники, которые не общались с людьми. Закрылись за пятью заборами, у них формально есть приемные дни, но они то на совещании, то в отъезде, то в отпуске, то на объектах, всегда недоступны. Появлялись только на официальных мероприятиях. Отчитывались исключительно перед работодателями. Просто выполняли волю руководителя "Единой России", чтобы попасть на следующие выборы в список ЕР. Эта порочная система, когда им было наплевать на людей, а интересовала только партийная отчетность перед руководителями, привела к тому, что даже богатые их стали не любить. В 2016 году выборы в элитной Барвихе выиграли коммунисты. Партия власти заняла третье место, причем с мизерным результатом, 75% почти за коммунистов проголосовало. Бюджет Барвихи колоссальный, но чиновники занимались коррупционными схемами и пилением бюджета.

– У вас есть доступ к финансовой документации?

– К чему-то есть, к чему-то, к сожалению, нет. Но мы видим, что нужно возбуждать огромнейшие уголовные дела. Выделяются 16 миллионов рублей на реставрацию детских площадок, а эти качели, песочница и горка даже не покрашены. Ребята, имейте совесть, что вы тут делали? И я не думаю, что Барвиха чем-то отличается от любого другого населенного пункта Московской области. А если то же самое происходит везде, то бедная наша страна.

– А как Герман Потапчук забаррикадировался, кто его охраняет?

Они убьют страну, эти чиновники на всех уровнях, которые плюют на людей

– Он забаррикадировался частным ЧОПом. Милиция в конфликт не вмешивается. Они приезжают туда, стоят и говорят, что это спор муниципальных субъектов, а мы просто охраняем порядок. Он якобы исполняет свои обязанности, хотя непонятно, как он их может исполнять, если он просит суд восстановить его на работе и отменить увольнение. Все гербовые бланки, печать, подделка которой невозможна, находятся у меня. Он не может подписать ни одной бумаги. Я не знаю, что он там делает. Я думаю, что они просто тянут время. Мы не пытаемся спровоцировать конфликт. Мне кажется, что от нас и ждут, что мы придем, начнем с ними драться, применим силу. Но нам его пустой кабинет не нужен. Он может мыться в раковине, жить там, пусть сидит.

– Зачем вам всё это понадобилось? Почему вдруг Барвиха?

– Не планировал абсолютно. 20 февраля я освободился, и за 15 суток до истечения моего приговора такое было у меня напутственное слово силовиков: первым делом выйди, устройся на работу. И вот 7 мая поступило неожиданное предложение от жителей Барвихи: не хочешь ли занять пост заместителя главы администрации, начальника отдела по молодежи, культуре и спорту? Мы поговорили по скайпу с бывшим главой поселения Теняевым, перекинулись несколькими фразами. В 16.30 мне уже прислали приказ о моем назначении. В 10 утра 8 мая я вышел на работу, а 13 мая я уже стал руководителем администрации Барвихи. Руководитель ушел на больничный, затем в отпуск, и я исполняю обязанности руководителя администрации с 13 мая.

– А деньги вам платят за это?

– Конечно, у меня зарплата, трудовой договор, соглашение.

– Андрей Иванов объявил, что все ваши документы – фейк.

– Андрей Иванов заявил, что не видел ни одного оригинала и будет проверять. На самом деле копии, которые по закону мы обязаны были отослать в округ, мы отправили сразу же. Он отлично знает, что все оригиналы есть. Он видит, что Демушкин гербовую печать ставит и подписывает бумаги. Подделка гербовой печати – это преступление, не может дубликат изготовить ни одна фирма, это уголовное дело. Он отлично знает, что есть все подлинники, он отлично знает, что есть решение совета, он отлично знает, кто кого и как назначал. Они с нами воюют исключительно в СМИ. Если бы они что-то хотели проверить, если бы, как они утверждают, мы бы были незаконны, на нас бы завтра уже возбудили уголовное дело. Незаконное присваивание властных полномочий – это уголовное преступление. Приехал бы, как вы сказали, ОМОН, просто закатал бы всех и увез. Они отлично понимают, что закон, юридическая сторона на нашей стороне полностью.

– Вас посадили за две картинки во "ВКонтакте". Но вы сейчас так ссылаетесь на закон, как будто в России соблюдают законы.

Это болезнь абсолютно всей страны сверху донизу, тотальная коррупция, тотальный распил и откат за все

– Конечно, закон у нас исполняется только тогда, тогда на него ссылаются, когда он нужен властям. Когда он им не нужен, они его двигают в любую сторону, как хотят, – это мы тоже видели. Тем не менее, поддержка местных жителей очень много значит. Они боятся, что люди выйдут на спецтрассу, пойдут и будут митинговать. Они очень боятся митингов, они очень боятся волнений в этом месте. Вы абсолютно правильно сказали, что если человека за две невинные картинки в интернете могут судить закрытым судом, то понятно, что можно делать что угодно. Они убьют страну, эти чиновники на всех уровнях, которые плюют на людей. Эта система будет в итоге тем механизмом, который сломает Российскую Федерацию. Это болезнь абсолютно всей страны сверху донизу, тотальная коррупция, тотальный распил и откат за все. В Барвихе живет элита страны, Петр Авен, Пригожин ресторан свой рядом строит, они же видят эту ситуацию. Из одного рубля несколько копеек тратится на целевые нужды, а все остальное – это набивание карманов, дачи, виллы, яхты, Монако, переезд семьи куда-нибудь в Англию, учеба детей, как все и делают. У них резиденция в Барвихе, но если копнешь, почти у всех семьи живут за границей, дети учатся за рубежом, счета в офшорах и зачастую двойное гражданство. Почему? Они пока при власти, зарабатывают колоссальные деньги на воздухе, но понимают: как только эта власть у них закончится или как только где-то они станут лишними, к ним придут и скажут: давайте деньги. И кинут их в СИЗО. Поэтому все свои капиталы они выводят, детей посылают учиться в Англию в надежде, что они потом будут управлять капиталами, которые они украли и вывезли. Они хотят зарабатывать тут, наворовывать, но потом жить в правовом законном поле на Западе, чтобы к ним не пришли сотрудники спецслужб и не сказали: отдай нам бизнес, иначе мы тебя посадим, сфальсифицируем дело. Они сами нет-нет да и проговариваются, что здесь один беспредел. Я гляжу на их дома, которые за миллиард рублей выстроены, слушаю, как они мне про беспредел рассказывают. Они же сами этот беспредел и создавали, они сами являлись шестеренками этого беспредела. Они сейчас дорабатывают, доворовывают, а потом все уедут. Если успеют. А если не успеют, их здесь посадят. Потому что из этого кооператива, который они создали, уже лишних постоянно выбрасывают. Ведь денег все меньше, а аппетиты у них меньше не становятся.