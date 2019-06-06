Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Прокуратура попросила 10 лет колонии для главреда "Новых колёс"

Игорь Рудников

Прокуратура России запросила 10 лет колонии строгого режима для главного редактора издания "Новые колёса" Игоря Рудникова, которого обвиняют в вымогательстве. Об этом сообщает "МБХ медиа" ссылаясь на публикацию в Facebook директора Центра защиты прав СМИ Галины Араповой.

Для второго обвиняемого по данному делу, бывшего заместителя полпреда президента в Северо-Западном федеральный округе Александра Дацышина, прокуратура требует 8 лет колонии строгого режима.

Журналист и бывший депутат Калининградской областной думы Игорь Рудников был задержан 1 ноября 2017 года по подозрению в вымогательстве. По версии следствия, Рудников требовал 50 тысяч долларов у руководителя регионального управления Следственного комитета России Виктора Леденёва за прекращение компрометирующих публикаций в газете.

Издание “Новые колеса" неоднократно публиковало резонансные материалы. Последний бумажный номер газеты вышел в августе 2018 года, позднее публикации появлялись на сайте издания. В течение года региональное управление Роскомнадзора вынесло газете два предупреждения, связанные с её публикациями. 1 февраля Калининградский областной суд закрыл издание по иску надзорного ведомства.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG