Прокуратура попросила 10 лет колонии для главреда "Новых колёс"

Прокуратура России запросила 10 лет колонии строгого режима для главного редактора издания "Новые колёса" Игоря Рудникова, которого обвиняют в вымогательстве. Об этом сообщает "МБХ медиа" ссылаясь на публикацию в Facebook директора Центра защиты прав СМИ Галины Араповой.

Для второго обвиняемого по данному делу, бывшего заместителя полпреда президента в Северо-Западном федеральный округе Александра Дацышина, прокуратура требует 8 лет колонии строгого режима.

Журналист и бывший депутат Калининградской областной думы Игорь Рудников был задержан 1 ноября 2017 года по подозрению в вымогательстве. По версии следствия, Рудников требовал 50 тысяч долларов у руководителя регионального управления Следственного комитета России Виктора Леденёва за прекращение компрометирующих публикаций в газете.

Издание “Новые колеса" неоднократно публиковало резонансные материалы. Последний бумажный номер газеты вышел в августе 2018 года, позднее публикации появлялись на сайте издания. В течение года региональное управление Роскомнадзора вынесло газете два предупреждения, связанные с её публикациями. 1 февраля Калининградский областной суд закрыл издание по иску надзорного ведомства.